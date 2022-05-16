  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Doğu Akdeniz'deki kritik görevin tarihi belli oldu!

7'nci nesil sondaj gemisi 74 günlük yolculuğunu bu hafta tamamlıyor. Derin deniz sondajı yapabilme kapasitesine sahip yeni gemi, 19 Mayıs günü Mersin Taşucu Limanı'na gelecek. İki aylık çalışmanın ardından gemi, temmuzdan itibaren Doğu Akdeniz'deki arama tarama faaliyetlerine katkı sağlayacak. İsrail gazının Türkiye üzerinden geçmesi planlanan dönemde yeni gemi görev yapacak.

Doğu Akdeniz'deki kritik görevin tarihi belli oldu!
Ekleme: 16.05.2022 - 09:23 Güncelleme: 16.05.2022 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Doğu Akdeniz'deki kritik görevin tarihi belli oldu!
Denizlerdeki petrol ve doğal gazı çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisini de filosuna dahil etti.

7 Mart'ta Güney Kore'den yola çıkan yeni sondaj gemisi Tunus açıklarında seyrediyor. Geminin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'de olmasıyla 74 günlük yolculuk son bulacak.

Doğu Akdeniz'deki kritik görevin tarihi belli oldu!

İLK GÖREV TEMMUZ'DA

Doğu Akdeniz'de görev yapacak olan yeni nesil gemi Akdeniz'deki derin deniz arama ve tarama faaliyetlerine katkıda bulunacak. Gemi, 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabiliyor. 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip olan gemi, 7'nci nesil olarak nitelendiriliyor

7 METRE DALGADA BİLE OPERASYONA DEVAM

200 kişilik mürettebata sahip gemi, 238 metre boyunda, 41.7 metre genişliğe ve 18.9 metre derinliğe sahip. Geminin 65 metre yüksekliğindeki iki kulesi bin 750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip. 7'nci nesil gemi, 7.3 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarına devam edebiliyor.

Doğu Akdeniz'deki kritik görevin tarihi belli oldu!

İSRAİL GAZI TAŞINIRKEN GÖREVDE

Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Avrupa'da yeni alternatif arayışları devam ediyor. İsrail gazı seçenek olarak değerlendirilirken güzergahının da Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye olması planlanıyor.

Anlaşma sağlanır ve İsrail gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılırsa 4'üncü geminin transfer dönemlerinde görevde olması bekleniyor.
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı
CHP'li İstanbul'un bugünkü marifeti! Yolcular metrelerce yürüdü
CHP'li İBB'nin işbilmzliği vatandaşı mağdur etti! Aylardır inşaat halinde...
İETT şoföründen yolcuları şaşkına çeviren hareket! 'Yapmayın korkuyorum...'
Milli enerji adımları meyvelerini veriyor! Türkiye doğal gaz üretimini artıracak
Türkiye bu vahşetle sarsılmıştı! Emine Bulut davasında Yargıtay son noktayı koydu!
CHP'li belediyeler adeta terör yuvası! 'İzmir'de daha çok isim var'
Pusu kurup yanlış kişiyi öldürmüşlerdi! Kanlı infazda FETÖ izi ortaya çıktı!
Pınar Gültekin davasında bir duruşma daha! Yeni deliller...
Afrika’da Fransa’nın sömürgeciliğine karşı başkaldırı
Ankara Üniversite'sindeki İnek Bayramı skandalına inceleme başlatıldı!
CHP'nin hukukçusu Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu için açtı ağzını yumdu gözünü: Bundan kahraman çıkmaz
Rusya'dan nükleer tehdidi! 'Ülkenizi yok ederiz'
ABD Türk düşmanı adamın saldırısını konuşuyor!
İşgalci İsrail 22 yılda 45 gazeteciyi öldürdü!
Türkiye'nin NATO tavrı, İsveç ve Finlandiya'da yankılandı
Başkan Erdoğan Ankara'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u kabul edecek .
İşte milyonları ilgilendiren süper teşvik paketi ödemeleri
Ev sahiplerinden yeni kurnazlık! Zamda anlaşamayınca...
Finlandiya ve İsveç NATO'yu istiyor! Türkiye'nin şerhini kaldıracak 2 şart resmen açıklandı!
Bill Gates aşıda çip iddialarını böyle yanıtladı!

Bill Gates aşıda çip iddialarını böyle yanıtladı!

Meteoroloji'den 41 il için yağış uyarısı!

Meteoroloji'den 41 il için yağış uyarısı!

Sarılık sanılan bebeğe konulan tanı ailesini yıktı! 'İlk bebeğimiz olduğu için anlayamadık'

Sarılık sanılan bebeğe konulan tanı ailesini yıktı! 'İlk bebeğimiz olduğu için anlayamadık'

Yargıtay'dan sıfır otomobil için emsal karar! 10 yıl sonra sonuç netleşti

Yargıtay'dan sıfır otomobil için emsal karar! 10 yıl sonra sonuç netleşti

Telefonun atası 120 yıl sonra görücüye çıktı

Telefonun atası 120 yıl sonra görücüye çıktı

Kilo vermeye yardımcı kalorisiz 20 mucize besin!

Kilo vermeye yardımcı kalorisiz 20 mucize besin!