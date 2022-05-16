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Canan Kaftancıoğlu'nun provokasyonları bitmiyor!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamıştı. Milli olan her şeye karşı olan terör örgütünün provokasyonlarına imza atan Kaftancıoğlu yine kirli siyasetine devam ediyor.

Canan Kaftancıoğlu'nun provokasyonları bitmiyor!
Ekleme: 16.05.2022 - 22:13 Güncelleme: 16.05.2022 - 22:17 / Editör: Ozge Selin
Canan Kaftancıoğlu'nun provokasyonları bitmiyor!
CHP, tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek millet bahçesine karşı çıkmayı sürdürüyor.

Son olarak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yarın Atatürk Havalimanı'na giderek eylem yapacaklarını açıkladı.

Kaftancıoğlu paylaşımında, 'Yarın saat:11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

ATATÜRK DEMEM DEMİŞTİ
135 bin ağaçlı projeye 'doğa düşmanı' diyen Kaftancıoğlu'nun Atatürk vurgusu yapması ise dikkatlerden kaçmadı. Kaftancıoğlu, geçtiğimiz aylarda kendisine yöneltilen, 'Neden 'Atatürk' demiyorsunuz?' sorusuna, 'Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim' diyerek yanıt vermişti.

KARANLIK KİRLİ GEÇMİŞ
Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen kararla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. 3 suçtan verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası onandı. Peki bu kararın verilmesinin perde arkasında neler var? Devlete seri katil deyip, milli iradenin temsilcisi Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a ve polislere hakaret eden, kutsal değerleri ayaklar altına alıp teröristlere destek veren 'Kanas Canan' lakaplı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nın sicili karanlıklarla dolu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'na konuk oldu. 1.5 saatlik konuşmasında Kaftancıoğlu, Atatürk'e atfen üç kez Gazi Mustafa Kemal ifadesini kullandı. Kaftancıoğlu, TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan'ın, 'Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?' sorusuna şu cevabı verdi: 'Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum.'

Bu açıklama, CHP tabanı ve CHP'li politikacıların sert eleştirilerine hedef oldu.

Uluç Gürkan (TBMM eski Başkanvekili): Kasıtlı kullandığını da itiraf ediyor. Atatürk ifadesine kendini ait hissetmeyen birisinin bırakın parti kademelerinde yönetici olmayı CHP'ye üye bile olmaması gerekir.

Barış Yarkadaş (Eski Milletvekili): Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimiz CHP'nin kurucusudur. Adını her yerde ve her koşulda; onurla, gururla söyleriz.

Tuncay Özkan (İzmir Milletvekili): Atatürk zaferin adıdır.

Haluk Pekşen (Trabzon Milletvekili): Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi, kurucusu ve liderini ismiyle anmak laubaliliği hiç kimsenin ne haddi, ne de hakkıdır.

Hüsnü Bozkurt (Konya Milletvekili): M. Kemal'in askeri olmayı reddeden, Atatürk soyadı ile de sorunlu bir CHP İl Başkanı.

Mehmet Akif Hamzaçebi (İstanbul Milletvekili): Atatürk'ün ismini anmakta tereddütü olanlar O'nunla problemi olanlardır.

Atilla Sertel (İzmir Milletvekili): 'Atatürk' diyemeyen bir il başkanını da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır.



Canan Kaftancıoğlu'nun provokasyonları bitmiyor!
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