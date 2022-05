Bursa'da fabrika yangını

Bursa'nın Kestel ilçesinde fabrikada çıkarak tesisin tamamına yayılan yangın kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiyenin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Tesisin üretim alanının tamamına yayılan yangın kontrol altına alındı.



Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindekilerle yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.



Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının ilk belirlemelere göre yandaki bir tesise sıçradığını düşündüklerini ancak alevlerin yayılmadığını tespit ettiklerini söyledi.



Bölgeye tüm ekiplerin sevk edildiğini anlatan Canbolat, "Fabrika çalışanlarının ifadesi kapsamında söylüyorum, asma tavan arasındaki elektrik kaynaklı yangının çıktığı ifade ediliyor. Daha sonra tabii ki itfaiye değerlendirmeler yapacak. Şükürler olsun ki herhangi bir yaralı ve can kaybı yok şu an. Fabrikanın yöneticilerinin söylediği de bu. Dumandan etkilenen 3 çalışan var. Onlar da hastaneye sevk edildi." ifadesini kullandı.



Canbolat, fabrikanın 95 çalışanı olduğunu belirterek "İçeride kimyasallar var. Onunla ilgili de müdahaleler yapılıyor. Bütün imkanları seferber ettik. Allah beterinden korusun. Şu an için sevindirici olan şey bir can kaybının olmaması." ifadesini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 35 itfaiye aracı ve çevre ilçelerden gelen destek ekipleriyle alevlere müdahale edildiğini dile getirdi.



Aktaş, yangının sıçramasının engellendiğini kaydetti.