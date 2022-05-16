  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan Ankara'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u kabul edecek .

Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Ankara'da kabul edecek. Peki, görüşmenin detaylarında hangi konular var? Detaylar haberimizde... .

Başkan Erdoğan Ankara'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u kabul edecek .
Ekleme: 16.05.2022 - 01:27 Güncelleme: 16.05.2022 - 01:47 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Ankara'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u kabul edecek .
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

Başkan Erdoğan ve Tebbun, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, Başkan Erdoğan, Tebbun onuruna akşam yemeği verecek.

Görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleri ile ele alınacak. Köklü bir tarihe sahip olan iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

TİCARET HACMİ HEDEFİ

Türkiye, hali hazırda Cezayir'de en önemli yatırımcı ülke konumunda. Ülkedeki yatırım ortamı ve 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

Sıvılaştırılmış doğalgaz başta olmak üzere enerjide yeni iş birliği imkanları, ulaşımda ortak adımlar ve savunma sanayii projeleri gibi konular ele alınacak.

NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Libya başta olmak üzere Doğu Akdeniz'deki son durum üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında mevkidaşını bilgilendirecek.

Görüşmeler sonrası bir çok alanda iş birliği anlaşmaları imzalanacak.

.
İsveç NATO görüşmeleri için Türkiye'ye heyet gönderecek .
Başkan Erdoğan Ankara'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u kabul edecek .
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik .
Kemal Kılıçdaroğlu Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a sahip çıktı
İbrahim Kalın: Başkanlık sistemi krizleri ortadan kaldırdı
İBB uyarıları dikkate almadı, kimyasal atıkları Tekirdağ'a bıraktı: 'Kirli elleriniz çekin!'
İBB, Müze Gazhane'deki tepki çeken duvar kağıtlarını kaldırdı: Umumi rezillik!
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadeleye desteklerinden dolayı STK'lara teşekkür: Sorunları birlikte aşacağız
Başkan Erdoğan engelliler ve ailelerini yalnız bırakmadı: AK Parti her zaman yanınızda .
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama...
Bakan Murat Kurum 'İstanbul'a nefes aldıracak' diyerek duyurdu: Türkiye'nin en büyüğü olacak!
Emine Erdoğan: Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip
Fikri Sağlar kendisiyle çelişti.. Başörtüsüne nefret sözlerini unuttu! “Psikolojik destek almalısınız” dendi
İBB yol çalışması sırasında İSKİ borusunu patlattı!
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi!
CHP’nin 3 milyon yolcu garantisi yalanı çöktü! Bakan Karaismailoğlu yalanladı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mücadele kapsamında konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle önemli zirve!
Finlandiya NATO'ya başvuracağını açıkladı!
Bir terör haberi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden! Belediye çalışanı PKK'nın ekonomi yapılanması kapsamında tutuklandı!
Yüzbinlercesi yüzümüzde yaşıyor: İnsan temasıyla bulaşıyor

Yüzbinlercesi yüzümüzde yaşıyor: İnsan temasıyla bulaşıyor

Bitcoin ve kripto paralar sert dalgalandı! Terra LUNA Coin paylaşımları zararın boyutunu gözler önüne serdi

Bitcoin ve kripto paralar sert dalgalandı! Terra LUNA Coin paylaşımları zararın boyutunu gözler önüne serdi

Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi sayısı risk oluşturmaya başladı

Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi sayısı risk oluşturmaya başladı

Altın yatırımcıları dikkat! Makas daralıyor!

Altın yatırımcıları dikkat! Makas daralıyor!

Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı listeyi açıkladı

Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı listeyi açıkladı

Kilo vermeye yardımcı kalorisiz 20 mucize besin!

Kilo vermeye yardımcı kalorisiz 20 mucize besin!