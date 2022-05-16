Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında halen aktif kamu görevlisi olan 11 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde FETÖ’nün kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerine operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerine operasyon düzenlendi.Aralarında halen aktif kamu görevlisi olan 11 şüphelinin evde kaldıkları dönemde gizlilik tedbirleri gereğince kendi cep telefonları yerine söz konusu evler için hazırlanmış telefonlar ve Bylock üzerinden haberleştikleri tespit edildi.