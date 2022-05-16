21 zehir taciri tutuklandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından 'Torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.21 uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer iki kişi ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.