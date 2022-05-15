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Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum

Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 27 Kovid-19 testi yapıldı, 1534 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 15.05.2022 - 21:39 Güncelleme: 15.05.2022 - 21:50 / Editör: Ozge Selin
Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 134 bin 27 Kovid-19 testi yapıldı, 1534 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1673 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 620 bin 847 doza çıktı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.


En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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