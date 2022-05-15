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Emine Erdoğan: Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitülerini, geleneksel Türk sanatlarına yaptığı katkı nedeniyle kutlayarak, " Kültürel mirasımızın geleceğe taşınmasında, 1945'ten günümüze Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip. Kaybolmaya yüz tutmuş zengin dokuların korunması ve dünyaya açılması için gösterilen her gayretin destekçisi olmayı sürdüreceğim. Bursa'nın kadim tarihini ilmek ilmek işleyen maharetli elleri yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan: Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip
Ekleme: 15.05.2022 - 19:21 Güncelleme: 15.05.2022 - 19:36 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan: Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitülerini, geleneksel Türk sanatlarına yaptığı katkı nedeniyle kutlayarak, 'Kaybolmaya yüz tutmuş zengin dokuların korunması ve dünyaya açılması için gösterilen her gayretin destekçisi olmayı sürdüreceğim.' ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 13 Mayıs Cuma günü Bursa Olgunlaşma Enstitüsüne yaptığı ziyarete ilişkin videoya yer verdi. Enstitüdeki tüm branşlardaki atölyeleri gezerek, çalışmalar hakkında öğretmen ve usta öğreticilerden bilgi alan Emine Erdoğan, ayrıca seramik atölyesinde baskı yöntemiyle çınar yaprağı ve yeşil türbe desenli pano yapımına da eşlik etti.


İLMEK İLMEK İŞLENEN TARİH
Emine Erdoğan, 'Türk İğnesinin Mucizesi' etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: 'Kültürel mirasımızın geleceğe taşınmasında, 1945'ten günümüze Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip. Geleneksel Türk Sanatları'nın bir dünya markası olma yolunda Bohça Projesi ve Olgunlaşma Akademisi ile kazandığı ivmenin yeni çalışmalarla artarak devamını diliyorum. Kaybolmaya yüz tutmuş zengin dokuların korunması ve dünyaya açılması için gösterilen her gayretin destekçisi olmayı sürdüreceğim. Bursa Olgunlaşma Atölyeleri'nde, Bursa'nın kadim tarihini ilmek ilmek işleyen maharetli elleri yürekten kutluyorum.

ERDOĞAN BAŞLATMIŞTI

Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitülerinin yenilenmesi, enstitülerdeki ürünlerin 'Bohça' markası adıyla dünyaya açılması ve 'Türkiye Dokuma Atlası' projeleri sürdürülüyor.
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Emine Erdoğan: Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip
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