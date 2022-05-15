Edirne'deki ciğer festivalinden renkli görüntüler

Edirne'de düzenlenen "10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali" kapsamında "Acı Biber Yeme Yarışması"nın galibi olan yarışmacı ağırlığınca ayçiçeği yağı kazandı.

Edirne'de düzenlenen '10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali' devam ediyor.Festivalin son gününde, ciğerci önlüğü giyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve tava ciğer ustaları, Atatürk anıtına çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler Saraçlar Caddesi'nde devam etti.Edirne Belediye Bandosu 'Tava Ciğeri Marşı'nı seslendirdi.Belediye Başkanı Gürkan, burada yaptığı konuşmada, 3 gündür süren festivalin bugün sonuna geldiklerini belirterek, katılan herkese teşekkür etti.