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CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin DHKP-C bağlantısında yeni detaylar! O parktaki çay ocağının gelirleri terör örgütüne!

CHP’li belediyelerin DHKP-C ile bağlantısını deşifre eden eski örgüt üyesinden yeni itiraflar geldi. Özellikle Ataşehir Belediyesi’ni işaret eden itirafçı U.B.H., Molotof kokteyli gibi patlayıcıların parasının belediyede çalışan Y.Ç. isimli şahıstan alındığını söylerken bazı eylemlere belediye çalışanlarının da katıldığını deşifre etti. Öte yandan itirafçı Ataşehir’deki Sarıtaş Parkı’nda bulunan çay ocağında toplanan paraların da örgüte geldiğini açıkladı. İtirafçının ODTÜ hakkındaki sözleri ise kan dondurucu.

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin DHKP-C bağlantısında yeni detaylar! O parktaki çay ocağının gelirleri terör örgütüne!
Ekleme: 15.05.2022 - 10:47 Güncelleme: 15.05.2022 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin DHKP-C bağlantısında yeni detaylar! O parktaki çay ocağının gelirleri terör örgütüne!
Terör örgütü DHKP-C'deki çöküşü hızlandıran itirafçı teröristler, örgütün CHP'li belediyelerle olan bağını deşifre etti. Gri listedeki K.K.'nın itirafçı olup 245 DHKP-C militanını deşifre etmesinin ardından cezaevinden itirafçı olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na mektup gönderen U.B.H., örgütün Ataşehir Belediyesi'nden aldığı yardımları anlattı. U.B.H., örgüte bağlı Halk Cephesi adlı sözde dernek içerisinde çalışan ve örgütün Anadolu Yakası sorumlularından olan N.Ç. ve S.B. ile Ataşehir Belediyesi çalışanı Y.Ç.'nin belediyeden para aldığını anlattı.

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin DHKP-C bağlantısında yeni detaylar! O parktaki çay ocağının gelirleri terör örgütüne!

BELEDİYE İŞÇİLERİYLE EYLEME
Sokak eylemlerinde kullanılan molotofkokteyli gibi yanıcı ve patlayıcı malzemelerin parasını Ataşehir Belediyesi'nde çalışan Y.Ç.'den aldıklarını söyleyen U.B.H., DHKP-C'nin organize ettiği eylemlere belediyenin temizlik işleri biriminde çalışan bazı işçilerle birlikte gittiğini anlattı. U.B.H., örgütün parayı Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der'den aldığını ifade etti: 'Y.Ç. bir defasında bana, belediyeden paraları belediye başkan yardımcısı Abdullah Der'den, onu bulamazlarsa soyadını bilmediği Deniz isimli müdürden aldıklarını söyledi.'

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin DHKP-C bağlantısında yeni detaylar! O parktaki çay ocağının gelirleri terör örgütüne!

ARAÇ VE YAKIT BELEDİYEDEN
U.B.H., belediye çalışanı Y.Ç.'nin, DHKP-C'nin anma, kamp, eylem, piknik gibi tüm eylemlerinde kullandığı araçlarla yakıtlarını, Ataşehir Belediyesi Fen İşleri'nde görevli, soyadını bilmediği şef H.'den aldığını söylediğini itiraf etti. 

U.B.H., 'DHKP-C'ye bağlı korsan eylem, esnaftan haraç toplama, afiş pankart dergi dağıtımı, silahlı ve molotoflu eylemler düzenleyen Halk Cephesi isimli derneğin tüm malzemelerini Ataşehir Belediyesi'nin aldığını ve derneğin belediye işçileri tarafından yapıldığını da biliyorum' diye konuştu.

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin DHKP-C bağlantısında yeni detaylar! O parktaki çay ocağının gelirleri terör örgütüne!

ÖRGÜT PARKTA ÇAY OCAĞI İŞLETİYOR
U.B.H., Ataşehir'deki Şükrü Sarıtaş Parkı'nda açlık grevlerine destek için çadır kurduklarını, parktaki çay ocağını DHKP-C ile bağlantılı birinin işlettiğini de anlattı. U.B.H., çay ocağında toplanan paranın örgüte geldiğini, ünlü bir restorandan da maddi destek alındığını itiraf etti.

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin DHKP-C bağlantısında yeni detaylar! O parktaki çay ocağının gelirleri terör örgütüne!

ODTÜ GÜVENLİĞİ DHKP-C'DE
DHKP-C itirafçılarından K.K. örgütün Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) yapılanması hakkında bilgi verdi. ODTÜ kadrosunda görev yapan özel güvenlik personelinin bir kısmının DHKP-C'li olduğunu anlatan K.K., eylem organize eden S.K.'nın ODTÜ'deki temizlik ve güvenlik personelini örgütleyip eleman kazandıran İ.K. sayesinde okula girip rahatça sınıflarda propaganda yaptığını ve afişler astığını söyledi.
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CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin DHKP-C bağlantısında yeni detaylar! O parktaki çay ocağının gelirleri terör örgütüne!
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