Altın yatırımcıları dikkat! Makas daralıyor!

İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor

Yatırımcılar analist yorumlarını dikkate alarak altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap arıyor. Altının düşüş yönüne mi, yükseliş yönüne mi hareket edeceği yatırımcının gündeminde yer ediniyor. Peki, gram altın ne kadar? bu fiyattan altın alınır mı? gram altın düşecek mi? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını kaç para oldu? İşte merak edilenler...Altın ve dolar fiyatları hafta sonu da araştırılmaya devam ediyor. Haftaya 14,97'den başlayan dolar/TL kuru dün 15,56'ya çıkarak 20 Aralık sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Piyasaların kapalı olduğu 15 Mayıs Pazar günü dolar/TL kuru 15, 47 liradan değerleniyor. Euro/TL ise 16,10 lira seviyesinde.