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Beyaz Gazete
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SADAT'tan Kılıçdaroğlu'nun baskınına ilişkin sert açıklama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a baskın düzenleyerek gerçekleştirdiği açıklamaya cevap geldi. SADAT adına yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Ekleme: 14.05.2022 - 00:49 Güncelleme: 14.05.2022 - 00:51 / Editör: Ozge Selin
SADAT'tan Kılıçdaroğlu'nun baskınına ilişkin sert açıklama!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT) binasına düzenlediği baskında gazetecilere açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, 'Burası terörist yetiştiren bir kurum. SADAT bir paramiliter kuruluştur. Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir.' ifadeleri ile itibar suikastı gerçekleştirdi.

'Mesnetsiz iddialarla ilgili defalarca açıklamada bulunduk'
ADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi'nin imzasıyla Kılıçdaroğlu'nun eylemine ilişkin bir açıklama yapıldı.

'SADAT, Türk Ticaret Kanunu'na tabii olarak faaliyetini sürdüren ticari bir şirkettir. SADAT kurulduğu tarihten bu yana pek çok defa maksatlı iftiralarla hakkında şaibe oluşturma çabalarıyla karşı karşıya kalmış; fakat çoğunlukla tartışmanın tarafı olmaktan kaçınarak çalışmalarına odaklanmıştır. SADAT ne bir paramiliter ordudur ne de milis gücü yetiştirir. SADAT'ın çatışma bölgelerinde herhangi bir faaliyeti de bulunmamaktadır. SADAT'ın Suriye iç savaşıyla ya da Suriye'den Türkiye'ye iltica eden sığınmacılarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.' denilen açıklamada, daha önce aynı iddialara defalarca cevap verildiği belirtilerek, 'Hakkımızda yapılan mesnetsiz iddialarla ilgili kamuoyuna defalarca açıklamalarda bulunduk. İnternet sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda şeffaflıkla yer alan tüm açıklamalarımıza rağmen; internet köşelerinde çapulsuz ve okyanus ötesinden talimat alarak yayınlanan mesnetsiz ve provakatif iddialara, Ana muhalefet partisi liderinin de sahiplenmesini manidar bulmaktayız.' ifadeleri kullanıldı.

'Seçim güvenliğine gölge düşürme gayreti'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'SADAT gibi kuruluşlar kim olursa olsun, seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray'dır. Bunu bütün halkımıza ifade ediyorum.' hezeyanına da cevap verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

SADAT'ın yaklaşan genel seçimlerle ilişkilendirilmesi ise seçim güvenliğine gölge düşürme gayretinden ibarettir. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanlığı koltuğunda oturan bir şahıs, bir ticari şirketi kamuoyu nezdinde hedef göstermiş ve terörle yaftalamıştır. Bu açıkça ortaya koymaktadır ki Ana Muhalefet lideri en temel evrensel hukuk ilkelerinden nasibini almamıştır. Ana Muhalefet lideri, karşısına aldığı yapının bir siyasi parti değil, bir ticari şirket olduğunun farkında değildir. Bir şirket ve yöneticileri, Ana Muhalefet lideri tarafından saldırıların hedefi haline getirilmiştir. Kendisinin bundan sonra da başka bir vatandaşı veya şirketi de en ufak bir dayanağı olmaksızın hedef haline getirmeyeceğinin garantisi var mıdır? Kılıçdaroğlu toplumun kalabalık bir kesimini siyaseten temsil ettiğinin ve bu kesimi toplumun başka bir kesimine karşı kışkırttığının farkında mıdır? Ana muhalefet lideri, siyasi menfaatleri için herhangi bir özel şirkete ve kişiye iftira atmaktan çekinmeyeceğini açık şekilde ortaya koymuştur.

'Tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak'
SADAT tarafından yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin müvekkilimiz SADAT Uluslar Arası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Beylikdüzü'ndeki merkezine gerçekleştirdiği hukuksuz baskını hayretle öğrendik. Bir ticari şirketin bir siyasi parti lideri ve milletvekilleri tarafından basılması, Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçmiştir. Madem ki CHP Genel Başkanı'nın böyle bir iddiası vardır o halde bu iddiasını ispat yükü sırtına yüklenmiştir. Tüm bu hukuka aykırı eylemler sebebiyle tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak ve hukuk mahkemelerinde tazminat davası açılacaktır.
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