Kripto para piyasasını allak bullak eden düşüşler hız kesmeden devam ediyor. Luna'nın yüzde 99 değer kaybederek tüm piyasayı beraberinde sürüklemesinin ardından dün de bazı borsalar bu para birimini işlem listesinden çıkardı.Dünyanın en büyük kripto para borsalarında Binance, sektördeki en büyük çöküşlerden birinin ardından platformunda Terraform Labs'ın Terra (Luna) ve TerraUSD (UST) tokenlerinin ticaretini durdurma kararı aldı.Binance'ten yapılan açıklamada "12/05/2022 günü saat 04.30 (TSİ) ile 12/05/2022 günü saat 09.10 (TSİ) arasında Terra (LUNA) ağındaki çekim işlemleri, bekleyen çekim işlemlerinin yüksek hacminden dolayı geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.WazirX ve CoinDCX de Luna'yı platformdan çıkardı. Binance de ayrıca üç farklı stablecoin projesini de işleme kapattı.1.700 TL'DEN 39 KURUŞA...Türkiye'de Luna işlemi yapılabilen BTC Türk örneğinde ise nisan ayının başında 1.700 TL olan para biriminin değeri 39 kuruşa kadar indi.Türkiye'deki borsaların bir ya da birden fazla kripto parayı çıkarıp çıkarmayacağı henüz netlik kazanmadı. Delist edilen yani işlemi askıya alınan kripto paralar, işlem gördüğü başka bir platforma ya da cüzdanlara transfer edilebiliyor.Uzun bir dönem belirli fiyat altında kalan, rüştünü ispat edemeyen ya da hacmi istikrarlı şekilde düşen varlıklar delist edilebiliyor.UZUN SÜRE UNUTULMAZPiyasalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bybit Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü "Bir zamanlar dünyanın üçüncü stablecoini olan Terra USD'nin 1:1 dolar eşleniğini kaybetmesiyle başlayan artçılar gittikçe büyüyerek yıkıcı bir depreme dönüşmüştü.Son dakika haberi: Luna ve TerraUSD'den flaş karar! Kripto krizi çığ gibi büyüyor!Büyük bir coinin neredeyse yüzde 100 değer kaybı uzun süre unutulmayacak" dedi.LUNA KRIZI FARKLIPiyasada zaten aşırı değerli bir yapının uzun süredir var olduğunu dile getiren Bitay Teknoloji Genel Müdürü Niyazi Yılmaz, "Luna tamamıyla olağan dışı bir durum.Stablecoin düşmesi çok anlamsız. Lunayı çıkarıp stablecoin ve token çıkarıyor ve onu destekliyor. Proje başarılı olduğu için de devam ediyor. Stablecoin'lerde süreç biraz daha statik.O nedenle bu olaylar yaşandı. Bunun dışında genel anlamda hem kripto para piyasasında hem de ABD borsalarında aşırı değerli bir durum vardı. Fed'in radikal kararlarının ardından bu iki piyasada da bir düzeltme oldu" dedi.