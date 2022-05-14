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Katar Emiri Al Sani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Katar Emiri Al Sani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı
Ekleme: 14.05.2022 - 00:28 Güncelleme: 14.05.2022 - 00:37 / Editör: Ozge Selin
Katar Emiri Al Sani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı
Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'Katar Emiri Al Sani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir tebrik mesajı gönderdi.' ifadesine yer verildi.

Emirlik Divanı'ndan yapılan diğer bir açıklamada da, Katar Emiri Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamed Al Sani'nin de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdiği belirtildi.
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