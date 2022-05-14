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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, yarın Üsküdar'daki "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği ve Maltepe'deki "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" mitingi nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Ekleme: 14.05.2022 - 22:07 Güncelleme: 14.05.2022 - 22:09 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakİstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliğinin Anadolu etabı sebebiyle yarın 06.00-11.00 saatleri arasında bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Üsküdar Harem Sahil Yolu ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Hakimiyeti Milliye Caddesi (Sahil Yolu ile Selmani Pak Caddesi arasında kalan kısım) ve bu güzergaha çıkan cadde-sokaklar, Paşalimanı Caddesi ve bu güzergaha çıkan cadde-sokaklar, Kuzguncuk Çarşı Caddesi ve bu güzergaha çıkan cadde-sokaklar, Abdullah Ağa Caddesi (Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Kuzguncuk Tünel Çıkışı arasında kalan kısım) ve bu güzergaha çıkan cadde-sokaklar trafiğe kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak Selimiye İskele Caddesi, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi, Gümüşyolu Caddesi, D-100 kara yolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Halk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Dr. Fahri Atabey Caddesi kullanılabilecek.

Valilik ayrıca yarın Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' mitingi nedeniyle saat 08.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları da duyurdu.

Turgut Özal Bulvarı (Maltepe Sahil Yolu), (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapalı olacak.

Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi ve D-100 ise alternatif olarak kullanılabilecek.
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