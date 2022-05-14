İslam Memiş'ten gram altın için rekor tahmin! Altını olanlar bu habere dikkat

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükseliş trendinde olan dolar kuruna ilişkin yeni zirve tahmininde bulundu.Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Temmuz ayında dolar ve gram altında yeni yükselişler beklediğini açıkladı.Temmuz'da gram altın 1200 liraGram altın için yeni tarih ve rakam veren İslam Memiş, 'Gram altın 933 lira. Neden döviz ve emtialar da Nisan'da final yaptığımızı anladınız sanırım. Ancak gram daha yükselmedi. Temmuz 1.200 Yıl içinde 1.450 Bakalım zaman kimi haklı çıkaracak' dedi.Dolara da dikkatÖte yandan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara şu tavsiyelerde bundu:'Biz Nisan ayında bilgilendirdik. O düşük seviyeler bitti. Mayıs, haziran, temmuz yükseliş başlangıcı dedik. Devam edecek gibi duruyor bu yükselişler. Gram altın dolardan destek görmeye devam ediyor. Yükseliş aslında yeni başladı, trendin kırılmasına daha 1 ay gibi bir süreç var. Dolar/TL'de 15.30, gram altında 940 TL seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim. Uzun vadede gram altın 960 lira, dolar/TL'yi 15.50 seviyesi olarak takip edeceğim. Temmuz ayında yeni zirveler bekliyorum.'