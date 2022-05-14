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İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: Yapılması gereken açık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım talebi ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin, iki ülkenin NATO'ya katılması konusunda kapıyı kapatmadığını söyleyen Kalın, "Yapılması gereken açık. Türkiye, İskandinav ülkelerindeki terörist faaliyetlerine ilişkin kısıtlama istiyor." dedi.

İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: Yapılması gereken açık
Ekleme: 14.05.2022 - 22:02 Güncelleme: 14.05.2022 - 22:06 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: Yapılması gereken açık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride kalan gün, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar, bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz.' ifadelerini kullanmıştı.

İBRAHİM KALIN: 'YAPILMASI GEREKEN AÇIK'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da bu konuya ilişkin Reuters'a değerlendirmede bulundu.

Kalın, 'Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması konusunda kapıyı kapatmadı, İskandinav ülkelerindeki terörist faaliyetlerine ilişkin kısıtlama istiyor. Kapıyı kapatmıyoruz. Ama temelde bu Türkiye için bir milli güvenlik meselesidir.' dedi. Kalın 'Terör örgütü PKK, ABD ve AB tarafından fon topluyor, Avrupa'da özellikle İsveç'te 'güçlü ve kabul görmüş' bir varlığı var.' diye ekledi.

'Yapılması gereken açık' diyen Kalın, 'Bizim beklentimiz NATO müttefiklerimizden ve diğer ülkelerden, Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı açık, net tavır almaları ve bunu eylemle net şekilde ortaya koymalarıdır' dedi.

'NATO ÜYELİĞİ BİR SÜREÇ'
Kalın, 'NATO üyeliği bir süreçtir, işlerin nasıl gittiğini göreceğiz. Ancak bu İsveç makamlarının yanı sıra tüm müttefiklerimizle gündem getirmek istediğimiz ilk noktadır. Elbet İsveçli meslektaşlarımızla tartışmak, müzakere etmek istiyoruz.' ifadelerini kullandı.
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