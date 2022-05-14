  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'li Ahmet Türk'ten Millet İttifakı'na gözdağı: Kürtler olmadan kazanamazlar

Eski HDP milletvekili ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Millet İttifakı'na göndermede bulundu. Kürtler olmadan Millet İttifakı'nın seçimleri kazanamayacağını söyleyen Ahmet Türk, "5 Bu dinamik salt sandığa gitmek için değil, mevcut iktidar sonrasında hayatın her alanına aktif katkıda bulunmak için de gereklidir." dedi.

HDP'li Ahmet Türk'ten Millet İttifakı'na gözdağı: Kürtler olmadan kazanamazlar
Ekleme: 14.05.2022 - 12:56 Güncelleme: 14.05.2022 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Ahmet Türk'ten Millet İttifakı'na gözdağı: Kürtler olmadan kazanamazlar
Eski HDP milletvekili ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

"KILIÇDAROĞLU İLE KAHVALTI YAPTIK"

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kahvaltı yaptıklarını söyleyen Ahmet Türk, CHP liderinin Millet İttifakı ve CHP'nin Kürt meselesine bakışını, bilhassa HPD'ye yönelik baskı, zulüm ve tutuklamalar konusundaki suskunluklarını eleştirdiğini söyledi. Ahmet Türk şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'na, Kürt sorununun çözümüne ilişkin ilk kuralın bu meseleyi sahiplenip içselleştirmek olduğundan bahisle, buna göre bir plan ve program yapılmasını önerdim. Aksi takdirde, sözü çokça edilen toplumsal demokrasi ve özgürlüklerin yarım kalacağını, başarısız olacağını söyledim. Dedim ki: 'Sayın Kılıçdaroğlu, siz neden uzak duruyorsunuz HDP ve Kürtlerden?' Doğrusu, hiç renk vermedi ve ses çıkarmadı.”


"KÜRTLER OLMADAN KAZANAMAZLAR"

Kürtler olmadan Millet İttifakı'nın seçimleri kazanamayacağını söyleyen Ahmet Türk, "5 Bu dinamik salt sandığa gitmek için değil, mevcut iktidar sonrasında hayatın her alanına aktif katkıda bulunmak için de gereklidir." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: Dev proje Rize-Artvin Havalimanı açılıyor
'Rize-Artvin' isimli ilk yolcu uçağı Rize-Artvin Havalimanı'na indi! 'Mutluluktan ağlayanlar oldu' İşte tarihi anlar
BAE'de yeni devlet başkanı Muhammed bin Zayid oldu
HDP'li Ahmet Türk'ten Millet İttifakı'na gözdağı: Kürtler olmadan kazanamazlar
İsveç'ten küstah tehdit: Türkiye'nin çıkarına olur
Türk devletleri medya toplantısı! Başkan Erdoğan'dan video mesaj..
Trabzonspor'un kutlamaları New York Times'ta
Şırnak'taki hafızlık töreni CHP'yi rahatsız etti!
Ahmet Davutoğlu'na Adıyaman'da tepki üstüne tepki!
Ümit Özdağ'dan 'kurgu' kokan paylaşım! Tuvalet kabininden 'mülteci' görüntüsü servis etti
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde
İsveç 40 yıldır PKK’yı destekliyor
Sistematik eziyet! İstanbul’un 'yürümeyen merdivenleri' çilesi
Filistin Başsavcılığı Ebu Akile'nin soruşturma dosyasını açıkladı: İsrail ordusu cinayet kastıyla öldürdü
ABD'de temaslarda bulunan AK Parti heyetinden flaş açıklama: F-16 konusunda çok olumlular
Sokak köpekleri yüzünden bir ölüm daha
Luna ve TerraUSD'den flaş karar! Kripto krizi çığ gibi büyüyor!
Rize-Artvin Havalimanı için gurur günü! Açılışa saatler kaldı
Erdoğan'ın restinin ardından NATO'dan dikkat çeken adım!
Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği açıklamasına tepki: Kaos sevdalısı ve fav delisi bir anlayış!
Karadeniz'de korkutan görüntü! Suyun rengi değişti: Ekipler inceleme başlattı

Karadeniz'de korkutan görüntü! Suyun rengi değişti: Ekipler inceleme başlattı

EPDK'dan doğal gaz kararı! Abone olan herkesi ilgilendiriyor

EPDK'dan doğal gaz kararı! Abone olan herkesi ilgilendiriyor

Ümitcan Uygun davasında flaş! 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

Ümitcan Uygun davasında flaş! 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

Sakarya'da üretiliyor! 20 ülke peşine düştü

Sakarya'da üretiliyor! 20 ülke peşine düştü

İslam Memiş'ten gram altın için rekor tahmin! Altını olanlar bu habere dikkat

İslam Memiş'ten gram altın için rekor tahmin! Altını olanlar bu habere dikkat

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü