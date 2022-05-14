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Ahmet Davutoğlu'na Adıyaman'da tepki üstüne tepki!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adıyaman ziyaretinde vatandaşların HDP ve CHP tepkisi ile karşılaştı.

Ahmet Davutoğlu'na Adıyaman'da tepki üstüne tepki!
Ekleme: 14.05.2022 - 11:30 Güncelleme: 14.05.2022 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Ahmet Davutoğlu'na Adıyaman'da tepki üstüne tepki!
Partisinin yeni il başkanlığı binasının açılışı ve çeşitli temaslarda bulunmak için gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek, esnafları ziyaret etti.

Esnaf, vatandaşlar ve şehit yakınları Ahmet Davutoğlu’nun 6’lı masada bulunmasına tepki gösterdi.

Adıyaman'da neye uğradığını şaşırdı

Girdiği bir börekçide vatandaşla sohbet eden Davutoğlu’na niçin AK Parti’den ayrıldığını soran vatandaş, “İsterseniz beni öldürün, benim canım da gitse ben Tayyip Erdoğan’cıyım.” dedi.

"6'lı çeteden hiçbir şey olmaz, sana oy vermeyeceğim"

Kıraathanede oturan vatandaşlara selam veren Davutoğlu, yine aynı tepkiyle karşılaştı. Vatandaş, “Sen buraya nasıl geldin? Ne gördün de niye ayrıldın? Oyumuz sana değil. Sana oy vermeyeceğim. 6’lı çeteden hiçbir şey olmaz. Tek başına gir sana oy vereyim. Dağdakilerine güvenme. Polisimizi askerimizi öldürenlere güvenme.” dedi.

"Sen HDP ve CHP ile berabersin"

Başka bir vatandaş ise “Sen HDP ve CHP ile berabersin. Size yakıştıramadım. Terörle mücadeleyi siz yapmadınız, eğer yapsaydınız onlara gitmezdiniz. Altılı masadan ayrıl hepimiz oyumuzu veririz.” sözlerine karşılık Davutoğlu, “Bakarız ona.” diye cevap verdi.

"Ben şehit babasıyım, beni yakma"

İki şehit yakını ise Davutoğlu’na “Sizi tebrik ederim. Niçin tebrik ederim? PKK ile yuvarlak masada oturduğunuz için. Bu benim hoşuma gitmiyor. O kadar şehit var, polis öldürüyorlar, asker öldürüyorlar. Bunu yapmayın. Ben şehit babasıyım bunu bana yapma, beni yakma. CHP’den uzak dur.” dedi.

Daha sonra partisinin il başkanlığı yeni binasının açılışına katılan Davutoğlu, burada partililere seslendi.

İHA'nın aktardığına göre Davutoğlu, daha sonra gündeme ilişkin gazetecilere açıklamada bulunarak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezasının onanmasıyla ilgili, yargının siyasallaştığı yönünde açıklamalarda bulundu.

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