Konutla Türk vatandaşlığına geçme alt limiti 400 bin dolara yükseldi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre gayrimenkul satın alarak edinilen Türk vatandaşlığında alt limit 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarıldı.Konut satın alarak Türk vatandaşlığına geçme tutarı 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi. Konutla Türk vatandaşlığının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmasına ilişkin yönetmelik Başkan Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.En az 500 bin dolar ile bireysel emeklilik sistemine giren yabancılar da 3 yıl sistemde kalmak şartıyla Türk vatandaşlığı alabilecek.