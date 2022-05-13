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İşgalci İsrail güçleri öldürdükleri gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın yaptı: Yaralılar var

İşgalci İsrail polisleri, katili oldukları 51 yaşındaki gazeteci Şirin Ebu Akile'nin taziyesine baskın düzenledi. İşgalciler, taziye evine yaptıkları baskından sonra Ebu Akile'nin kardeşi Antuan'ı ifadeye çağırdı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre işgal güçleri, baskın sırasında orada bulunan bazı kişileri yaraladı.

İşgalci İsrail güçleri öldürdükleri gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın yaptı: Yaralılar var
Ekleme: 13.05.2022 - 00:58 Güncelleme: 13.05.2022 - 01:11 / Editör: Ozge Selin
İşgalci İsrail güçleri öldürdükleri gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın yaptı: Yaralılar var
srail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da dün öldürülen Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile için Doğu Kudüs'te taziyelerin kabul edildiği eve baskın düzenledi.

YARALILAR VAR
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisleri, Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina semtinde el-Lika Kilisesi'nde yer alan taziye evine baskın yaparak burada bulunan bazılarını yaraladı.

EBU AKİLE'NİN KARDEŞİNİ İFADEYE ÇAĞIRDILAR
Lika Kilisesi'ne asılan Filistin bayrağını indirerek el koyan İsrail polisi, daha sonra gazeteci Şirin Ebu Akile'nin kardeşi Antuan'ı ifadeye çağırdı.

Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldü
Al-Jazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında işgalci İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Ebu Akile'nin cenazesi, Cenin kentindeki İbn-i Sina hastanesine getirildi.
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