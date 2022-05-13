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DEAŞ terör örgütüne katılmayı kabul etmediler! Evi bezin dökülerek yakıldı!

Adana'da kimliği belirsiz 5 kişi tarafından evleri kurşunlanan ailenin 1 gün sonra da hem kendi hem de akrabalarının evi benzin dökülerek yakıldı.

Ekleme: 13.05.2022 - 11:30 Güncelleme: 13.05.2022 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
DEAŞ terör örgütüne katılmayı kabul etmediler! Evi bezin dökülerek yakıldı!Kurşunlanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken aile husumetlilerinin olmadığını, faillerin terör örgütü DEAŞ sempatizanları olduğunu öne sürerek biran önce yakalanmalarını istedi.

DEAŞ terör örgütüne katılmayı kabul etmediler! Evi bezin dökülerek yakıldı!

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1311 Sokakta 9 Mayıs Pazartesi günü gece saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, hurdacılık yapan 6 çocuk babası Yusuf Kırtay’ı terör örgütü DEAŞ sempatizanları son dönemde ’Bu mahallede herkes bize katıldı. Sende katıl’ diyerek tehdit etti.

DEAŞ terör örgütüne katılmayı kabul etmediler! Evi bezin dökülerek yakıldı!

Kırtay ise sempatizanların teklifine olumsuz yanıt verince 9 Mayıs gece saatlerinde kimliği belirsiz, yüzleri maskeli 5 kişi sokağa geldi. Bir süre sokakta gezen kişiler, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu silahlarla Kırtay’ın evinin avlu kapısına ateş etti. Kırtay ise olayı polise bildirdi.

DEAŞ terör örgütüne katılmayı kabul etmediler! Evi bezin dökülerek yakıldı!

10 Mayıs Salı günü gece saatlerinde ise yine kimliği belirsiz kişiler tarafından Yusuf Kırtay’ın ve hemen yanında bulunan ağabeyi Abit Kırtay’ın evi benzin dökülerek yakıldı.

DEAŞ terör örgütüne katılmayı kabul etmediler! Evi bezin dökülerek yakıldı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürürken 2 ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de failleri yakalamak için çalışma başlattı.

DEAŞ terör örgütüne katılmayı kabul etmediler! Evi bezin dökülerek yakıldı!

Kimsenin yaralanmadığı olayda kurşunlama anı ise mahalledeki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yüzleri maskeli 5 kişinin sokağa gelip evin avlu kapısına nişan alıp ateş etmesi, sokakta serbestçe gezip etrafta inceleme yapmaları yer aldı.

DEAŞ terör örgütüne katılmayı kabul etmediler! Evi bezin dökülerek yakıldı!

Yusuf ve Abit Kırtay’ın babaları İsa Kırtay (60), “İlk önce gece gelip burayı taradılar. Taradıktan 1 gün sonra evi ateşe verdiler. İtfaiye geldi 2 saatte söndürdü. Evdeki her şey yandı. Hiçbir şey kalmadı. Sadece kıyafetleriyle dışarı çıktılar” diye konuştu.

DEAŞ terör örgütüne katılmayı kabul etmediler! Evi bezin dökülerek yakıldı!

Evlatlarının evini yakan şahısların mahallede herkesi tehdit ettiklerini öne süren baba Kırtay, “Bunlar mahallede ellerinde silahla geziyorlar. Gasp, hırsızlık yapıyorlar. Bunların biran önce bulunmalarını istiyorum. Bağlantılarının da bulunmalarını istiyorum. Yeşilbağlar ve Bahçelievler mahallelerine dadanmış durumdalar. Ceza almalarını istiyorum. Devletimize güveniyorum. Eğer bize bir şey olursa bunlar yapmıştır çünkü benim düşmanım yok” ifadelerini kullandı.

DEAŞ terör örgütüne katılmayı kabul etmediler! Evi bezin dökülerek yakıldı!
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