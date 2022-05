Ünlü piyanist Fazıl Say'dan babasına 'Babam Ahmet Say' bestesi ile veda! 'Destek verdiğim için pişmanım' dediği İmamoğlu törene gelmedi

Başkent Ankara'da hayatını kaybeden, piyanist Fazıl Say'ın babası müzikolog ve yazar Ahmet Say için anma töreni düzenlendi. Fazıl Say, babası için bestelediği 'Babam Ahmet Say'ı ilk kez törende çaldı. Ahmet Say'ın cenazesi, törenin ardından cenaze namazı için Kocatepe Camisi'ne götürüldü. Öte yandan Fazıl Say, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Yakınları bile Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken ben onu savundum ve mağdur edildim." diyerek İmamoğlu'na verdiği destekten ötürü pişman olduğunu açıklamıştı. Gözler; Karadeniz Turu nedeniyle başlayan tartışma sonrası Fazıl Say'la arası bozulan Ekrem İmamoğlu'nu aradı. Fakat İmamoğlu törende yer almadı.

Ankara'da hayatını kaybeden, piyanist Fazıl Say'ın babası müzikolog ve yazar Ahmet Say için anma töreni düzenlendi. Fazıl Say, babası için bestelediği 'Babam Ahmet Say'ı ilk kez törende çaldı.Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın 87 yaşında hayatını kaybeden babası, müzikolog ve yazar Ahmet Say için Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.Törene Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstanlı, Ahmet Say'ın eşi Handan Say, yazar ve şair Ahmet Telli, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oyuncular Fırat Tanış, Mustafa Alabora, siyasetçiler, sanat camiasından isimler ve çok sayıda kişi katıldı.Şair Ahmet Telli, Ahmet Say'ın dünyaca ünlü müzikolog olduğunu söyleyerek, "İnsan sevdiklerini yitirince tökezliyor. Kendimi öyle hissediyorum. Ahmet Say, haysiyetli bir aydın kuşağını temsil ediyordu, öylece ayrılıyor işte aramızdan. Ahmet Say'dan söz ederken 'baba' ve 'devrimci' sözcüklerinden bahsetmek gerekir.Hayatı 'Fazıl' odaklı yaşadığı zamanları biliyorum. Oğul babayı mahcup etmedi, dünya alem bunu biliyor. Oğluyla arkadaş olabilen bir baba. Eylemleri fikirleri nedeniyle hapis yattı, açlık grevlerine katıldı. Haksız ve hukuksuzluklara karşı direnişte bulundu ve bulunmayı görev saydı.