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Trabzonspor'a destek verdiği için Ali Koç tepki göstermişti! Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a özür ziyareti!

Trabzonspor'a verdiği destek nedeniyle Ali Koç'un utanmaz dediği Ekrem İmamoğlu, geri adım attı. Kavga sonrası Ali Koç'tan randevu isteyen İmamoğlu, durumu toparlamaya çalıştı.

Trabzonspor'a destek verdiği için Ali Koç tepki göstermişti! Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a özür ziyareti!
Ekleme: 12.05.2022 - 14:36 Güncelleme: 12.05.2022 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor'a destek verdiği için Ali Koç tepki göstermişti! Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a özür ziyareti!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında yaşanan kavga kamuoyunun gündemine oturdu.

İkili arasında ilk gerginlik İmamoğlu'nun, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ı Trabzonspor'u temsilen bordo-mavi kravatla ziyaret etmesi ve Özkan Sümer'i anlatan Ufuk Çizgisindeki Adam kitabını hediye etmesiyle başladı.

Akabinde aslen Trabzonlu olan İmamoğlu'nun, Karadeniz turu sırasında İBB başkanı olarak Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlaması gerginliği artırdı.

Utanmaz sözleri
Bu gerginlik sırasında Ali Koç, İmamoğlu'na utanmaz diyerek "Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu geri adım attı
Bu sözler sonrası Koç grubunu karşısına almaya cesaret edemeyen İmamoğlu, geri adım atıp Ali Koç'un ayağına giderek bir araya geldi.
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Trabzonspor'a destek verdiği için Ali Koç tepki göstermişti! Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a özür ziyareti!
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