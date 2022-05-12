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Terra Luna ve UST çöktü! Kripto para piyasalarında deprem! 1 gecede yüzde 98 kayıp...

Fed'in faiz artırımı sonrası kripto para borsalarında yaşanan satış rüzgarı piyasaların çökmesine neden oldu. İlk olarak Bitcoin ile başlayan düşüş dalgası, diğer kripto paralara da sıçradı. Asıl çöküş ise Terra Luna ile yaşandı. Terra Luna, UST'nin etkisiyle yüzde 98 oranında kayıp yaşadı. Böylece yatırımcılar neredeyse tüm paralarını kaybetmiş oldu. Luna ve Terra UST de kurtarılamayacak duruma geldi. Doge Coin ve Shiba Inu da düşüşten nasibini aldı.

Terra Luna ve UST çöktü! Kripto para piyasalarında deprem! 1 gecede yüzde 98 kayıp...
Ekleme: 12.05.2022 - 10:10 Güncelleme: 12.05.2022 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Terra Luna ve UST çöktü! Kripto para piyasalarında deprem! 1 gecede yüzde 98 kayıp...
Kripto Para yatırımcılarının endişeleri her geçen dakika daha da artıyor. Tedirginlikle hareket eden yatırımcılar piyasalarda sert fiyat ve miktar
hareketlerine de neden oluyorlar. Kripto para piyasaları resmen bir kaosun içine girdi ve tüm ibreler çöküşü gösteriyor.

BITCOIN'LE BAŞLADI TERRA VE LUNA İLE DEVAM ETTİ

Kripto para piyasalarındaki deprem Fed'in faiz artırımı sonrası bir de bilanço daraltmaya gideceğini açıklamasıyla birlikte başladı. Sonrasında ise stabilkoin
Terra UST'nin düşüşüyle bu durum katmerlendi ve genele yayılmaya başladı.Luna ve Terra UST yatırımcıları paralarını sıfırlama noktasına gelirken kurtuluşuna ilişkin bir ışık da görünmüyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYORDU?

Kripto para piyasasında dolarla aynı seviyede işlem gören Terra UST, Luna tarafından teminat altına alınmıştı. 1 Terra UST satınca 1 tane de Luna tokeni ortaya çıkıyor. 1 tane Terra UST alınca da 1 tane Luna tokeni azalıyor. Terra UST ne kadar alım görürse Luna tokenleri de o kadar azalıyor ve fiyatı yükseliyordu. İlk 10 kripto para birimi arasına giren Luna çok büyük yıkım gördü. Luna hiçbir şeyi teminat altına almıyordu ve Terra UST büyük satışa maruz kaldı. Her Terra UST satıldıkça 1 Luna daha basıldı, satışlar hızlandı,
Luna'lar çoğaldı, alımlar neredeyse durdu, Luna çoğaldıkça çoğaldı ve neredeyse tamamen değersiz hale geldi. 

1 DOLAR SABİTLİĞİ DE KAYBEDİLDİ

Terra UST'nin 1 dolara eşit olması da satışlarla birlikte ortadan kalktı. Terra ekosisteminin kurucusu Do Kwon, Bitcoin'in teminat olarak kullanılacağını açıklamıştı. Yani başka bir deyişle UST düşerse Bitcoin satarak UST'nin değerini koruyacaklarını ifade etmişti. Bu işlem de UST 0.98 dolara düştüğünde otomatik olarak başlayacaktı ve başladı.

BITCOIN DE ÇÖKÜŞE GEÇTİ

Bitcoin de tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan 40 bin Dolar seviyelerine gerilemiş ve bu seviyelerde kalmak için mücadele ediyordu. Fed'in açıklamaları sonrası düşüşe geçen Bitcoin'le birlikte Terra ekosistemi de çökmeye başladı. UST 0.98'in altına geriledi, zaten düşen Bitcoin'ler Terra UST'yi yükseltmek için satılmaya başlandı. Böylece Terra UST'nin elinde teminat olan Bitcoin'ler bitmiş oldu.
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