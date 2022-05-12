Kripto piyasasında tedirginlik! Herkes zararına satıyor...

Küresel piyasalarda, dün ABD, Çin ve Almanya'da açıklanan verilerin yüksek enflasyonist baskıların süreceğine işaret etmesinin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün İngiltere'de büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verileri takip edilecek.ÜÇ ÜLKEDE AÇIKLANAN ENFLASYON VERİLERİ YÜKSEK GELDİDün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerinin üzerinde yükseldi. Almanya'da martta yüzde 7,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7,4 ile 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşırken, Çin'de de nisan ayı TÜFE yüzde 2,1'lik artışla beklentileri aştı.NEW YORK BORSASINDA TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SATIŞ AĞIRLIKLI BİR SEYİRBu gelişmelerle dün New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 1,65 azalışla Mart 2021'den, Nasdaq endeksi yüzde 3,18 kayıpla Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Dow Jones endeksi de yüzde 1,02 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3'ün üzerini test etmesinin ardından etkili olan alımlarla yüzde 2,90 seviyesinde dengelendi. Dün 103,3'e kadar gerileyen dolar endeksi, yeniden 104'ün üzerine çıkarak yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti. ABD'nin endeks vadeli kontratlarında ise yeni günün karışık başladığı görülüyor.AVRUPA BORSALARI YÜKSELDİABD borsalarında satışlar derinleşmeden kapanan borsalarda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,17, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,5 yükseldi.EURO/DOLAR PARİTESİ, 1,05Euro/dolar paritesi, 1,05'in üzerindeki yatay seyrine devam ederken, Avrupa endeks vadeli kontratları yeni güne karışık seyirle başladı.ASYA BORSALARINDA NEGATİF HAVANegatif hava bugün Asya borsalarına da taşındı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,6 geriledi.Yurt içinde ise dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de günü yüzde 1,45 değer kaybıyla 2.453,94 puandan tamamladı.DOLAR/TL'DE YATAY SEYİRDün ABD nisan ayı enflasyonunun yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik piyasa beklentisinin üzerinde açıklanmasıyla piyasalarda büyük hareketlilik yaşandı. Küresel olarak borsalarda kayıplar kaydedilirken kripto para piyasasında büyük satış dalgası oluştu.Ancak kur tarafında önemli bir hareket yaşanmadı. Dolar/TL dün söz konusu veri öncesi 15.31 civarındaydı. Verinin açıklanmasının ardından 15.33'e çıktı ancak daha sonra yeniden 15.23'e geriledi.Dolar yeni güne de 15.31 liradan başladı.KRİPTO PİYASASINDA KAN KAYBI SÜRÜYORKripto varlık piyasalarında birkaç gündür etkili olan sabitkoin TerraUSD'ye ilişkin endişelerin yanında, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyonunun risk iştahını da kaçırmasıyla birlikte başlayan kan kaybı sürüyor.Verilerin açıklanmasının ardından hızlı bir şekilde 30 bin doların altına inen Bitcoin, tekrar bu seviyenin üzerine çıkmayı denediyse de tutunamadı ve 28 bin doların altını test etti. Böylelikle Bitcoin'de Ocak 2021'den bu yana en düşük seviye görüldü.Bloomberg Opinion yazarı kripto yatırımcısı Aaron Brown, TerraUSD'nin (UST) çöküşünün tüm likidite protokollerindeki güveni olumsuz etkilediğini belirtti. Bu durum kripto varlık piyasasında güvenin kırılgan olmasına yol açan unsurların başında geliyor.Brown, "Eğer UST toparlanamazsa, belki Aave de toparlanamaz. Bu durum Bear Stern çöktüğünde, insanların dikkatini Lehman'ın çöküp çökmeyeceğine çevirmesine benziyor" yorumunu yaptı.UBS Kur ve Kripto Araştırma Müdürü James Malcolm, Bitcoin için 30 bin dolar bölgesinin özellikle hassas bir bölge olduğunu, bu seviyenin madencilik ekonomisinin negatife döndüğü bir seviye olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda piyasaya daha az kripto satışı olacağını söyledi.BİTCOİN İÇİN BOMBA TAHMİNABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Bitcoin'in 30.000 doları kalıcı olarak aşağı yönlü kırması durumunda 'çöküş' yaşayacağını belirtti ve tahminini açıkladı.ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Bitcoin'in 30.000 doları kalıcı olarak aşağı yönlü kırması durumunda 'çöküş' yaşayacağını ve 10.000 doların altını görebileceğini belirtti.Schiff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30.000 doların altına kalıcı bir şekilde düşmesi durumunda Bitcoin'in 'büyük ihtimalle' 10.000 doların altına gerileyeceğini belirtti.'ZAYIF ETHEREUM İHTİMALİ ARTIRIYOR'Ethereum'un 2.400 dolarlık desteği kırdığına dikkat çeken Schiff "Ethereum'un 1.800 doları test etmesi muhtemel. Eğer Ethereum 1.800 doları test ederse Bitcoin'in 30.000 doların fazlasıyla altına inmeme ihtimali yok. Böyle bir düşüş beraberinde çöküşü getireceği için Ethereum'daki zayıflık Bitcoin'in çöküşünü yüksek ihtimalli bir sonuç haline getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.YATIRIMCILARA ALTIN TAVSİYE ETTİPeter Schiff bunun yanında Fed'in faiz artırımlarının resesyona yol açıp enflasyonu düşürmeyeceğini belirterek "Yatırımcılar bunu fark ettiğinde altın yükselecek" dedi.Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in şişirdiği ekonomik balon hakkında bir fikri olmadığını belirten Schiff "12 yılıdır para bedavaydı ve Wall Street'te daha önce yapılmamış büyük hatalar yapıldı. Enflasyonla mücadele yeni bir finansal krize yol açacak" ifadelerini kullandı.