KKTC'de yeni hükümet kuruldu!

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu.HÜKÜMET, 30 NİSAN'DA İSTİFA ETMİŞTİKKTC'de Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuştu.Tatar, geçen hafta Meclis'te temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle görüşerek, hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceğini ve erken seçimin alternatif olmadığını açıklamıştı.SEÇİM SONUÇLARIKKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı. Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.