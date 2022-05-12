Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Emekliye, engelliye, dar gelirliye ucuz konut müjdesi...

150 bin yeni sosyal konut heyecan yarattı. 400 bin lira olması beklenen evler yüzde 10 peşinat, 20 yıl vade ile sunulacak. 37 bin 500'ü emeklilere, 7 bin 500'ü engellilere ayrılacak...

Kirada oturanları ev sahibi yapacak yeni konut hamlesi vatandaşları heyecanlandırdı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle ilk etapta 150 bin sosyal konut inşa edilecek.Başkan Tayyip Erdoğan'ın yeni kampanyanın detaylarını önümüzdeki ay açıklaması beklenirken, ipuçları da geldi.Konutların yüzde 25'i yani 37 bin 500'ü emeklilere, yüzde 5'i yani 7 bin 500'ü de engellilere ayrılacak.Dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi için konut fiyatları piyasanın altında tutulacak.