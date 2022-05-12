  • USD: 15,29 - 15,32
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kaşıkçı Elması çalındı iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Milli Saray'lardan açıklama geldi..

86 karatlık Kaşıkçı Elması'nın çalındığı öne sürülmüştü. İddialar üzerine Milli Saraylar, “Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı’nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmektedir” açıklamasında bulundu.

Ekleme: 12.05.2022 - 13:51 Güncelleme: 12.05.2022 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Kaşıkçı Elması çalındı iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Milli Saray'lardan açıklama geldi..
Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhurlarından biri olan 86 karatlık Kaşıkçı Elması'nın Topkapı Sarayı'ndan çalındığı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. İddialar üzerine de Milli Saraylar, 'Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı'nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü'nde sergilenmektedir' açıklamasında bulundu.

ÇALINDI İDDİA NEREDEN ÇIKTI?

İddiayı ortaya atan isim olan Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Laga luga yapma, Kaşıkçı Elması nerede hesap ver!' ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı Elması çalındı iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Milli Saray'lardan açıklama geldi..

Kısa sürede sosyal medyada iddialar geniş bir yer buldu ve gündemdeki ilk sıralara yerleşti. Kaşıkçı Elması'nın yanı sıra Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kilogramlık altın vazoların, Zeugma Müzesi'ndeki milyonlarca dolar değerindeki bazı eserlerin, ayrıca MSÜ Müzesi'ndeki 404 eserin, Resim ve Heykel Müzesi'ndeki 250 milyon dolarlık 302 tablonun ve Batman Müzesi'ndeki 20 altın sikkenin kaybolduğu da iddialar arasında yer aldı...

MİLLİ SARAYLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhurlarından biri olan 86 karatlık Kaşıkçı Elması'nın Topkapı Sarayı'ndan çalındığı iddiaları üzerdine Milli Saraylar “Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı'nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü'nde sergilenmektedir” açıklaması yapıldı.

Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır.” denildi.

Çevresi 49 adet çift sıra halinde iri pırlantayla süslenmiş, 86 karatlık Kaşıkçı Elması'nın, sergilendiği Topkapı Sarayı'ndan çalındığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

Elmasın nerede olduğunu soran binlerce paylaşım yapılırken, başka müzelerdeki çeşitli eserlerin de kayıp olduğu iddiaları da gündeme getirildi.

Kaşıkçı Elması çalındı iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Milli Saray'lardan açıklama geldi..

KAŞIKÇI ELMASI ÖYKÜSÜ

Rivayete göre; elmas 17. yüzyılın sonlarında İstanbul'da bir kâğıt toplayıcı tarafından çöplükte bulundu. Elmasın adını aynı zamanda kaşıkçı olan bu kişiden aldığı söylenmektedir. Öyküye göre bu kaşıkçı, bulduğu taşı bir kuyumcuya değerinin çok altında satar. Kuyumcu, taşın çok değerli olduğunu anlayınca bir arkadaşına gösterir. Kuyumcu ile taşı gören arkadaşı arasında bir kavga çıkınca olay Kuyumcubaşı tarafından duyulur. Kuyumcubaşı, kavga eden kuyumculara bir kese altın vererek taşı onlardan alır.

Bu olayların Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa ve IV. Mehmed tarafından duyulmasının ardından taş alınır. Böylece devlet hazinesine giren taş işlenir ve ortaya 86 karat ağırlığında bir mücevher çıkar.
Ünlü piyanist Fazıl Say'dan babasına 'Babam Ahmet Say' bestesi ile veda! 'Destek verdiğim için pişmanım' dediği İmamoğlu törene gelmedi
Trabzonspor'a destek verdiği için Ali Koç tepki göstermişti! Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a özür ziyareti!
Kaşıkçı Elması çalındı iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Milli Saray'lardan açıklama geldi..
Boraltan Köprüsü'nün canlı tanığı konuştu! 'Bugünkü aklım olsa intihar ederdim'
Finlandiya'nın NATO kararına Rusya'dan sert tepki: Resmen bir tehdit
Kılıçdaroğlu'nun mülteci ikilemi!
PKK'nın 'Sivil Savunma Birlikleri' yapılanmasına operasyon! Sosyal medya sorumlusu ifşa oldu...
Polisin filmleri aratmayan 7 aylık uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı!
Büyükada'da Bizans döneminden kalma tarihi keşif! Adalar Belediyesi'ne halktan tepki!
Başkan Erdoğan ve Tokayev'in görüşmesi Kazak basınında!
Terörist elebaşının heykelini dikecekti! Selahattin Demirtaş'tan yeni mektup: Hayalimdeki Türkiye çiçek bahçesi gibi
Can Ataklı'dan CHP'ye sert tepki: 30 yıldır yazıyorum hiçbir AK Parti’li bunu yapmadı
CHP'li İBB'den rezil hareket! “Kolu ya da bacağı kopmamışsa gelemeyiz.”
Vatandaştan metro çilesi! Asansörler 1 haftadır tamir edilmiyor..
15 yaşındaki kızı kaçırılan baba isyan etti!
Bildikleri tek hizmet heykel! İBB'den 34 meydana 34 heykel!
HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm TBMM kürsüsünden sarf etmişti! Meçhul kişinin kimliği belli oldu
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Patent Şampiyonu oldu!
DHKP-C’ye CHP’li belediyeden Ramazan kolisi
'Kamu kaynağı kullanmadık' diyen İmamoğlu'na kanıtlarla yanıt!
Konut kredisinde faiz indiriminin ardından flaş karar!

Konut kredisinde faiz indiriminin ardından flaş karar!

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Google'dan AB ülkesindeki 300 medya kuruluşu hakkında karar! Türkiye ne yapacak?

Google'dan AB ülkesindeki 300 medya kuruluşu hakkında karar! Türkiye ne yapacak?

Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!

Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!