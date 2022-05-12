Kaşıkçı Elması çalındı iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Milli Saray'lardan açıklama geldi..

Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhurlarından biri olan 86 karatlık Kaşıkçı Elması'nın Topkapı Sarayı'ndan çalındığı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. İddialar üzerine de Milli Saraylar, 'Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı'nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü'nde sergilenmektedir' açıklamasında bulundu.ÇALINDI İDDİA NEREDEN ÇIKTI?İddiayı ortaya atan isim olan Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Laga luga yapma, Kaşıkçı Elması nerede hesap ver!' ifadelerini kullandı.Kısa sürede sosyal medyada iddialar geniş bir yer buldu ve gündemdeki ilk sıralara yerleşti. Kaşıkçı Elması'nın yanı sıra Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kilogramlık altın vazoların, Zeugma Müzesi'ndeki milyonlarca dolar değerindeki bazı eserlerin, ayrıca MSÜ Müzesi'ndeki 404 eserin, Resim ve Heykel Müzesi'ndeki 250 milyon dolarlık 302 tablonun ve Batman Müzesi'ndeki 20 altın sikkenin kaybolduğu da iddialar arasında yer aldı...MİLLİ SARAYLARDAN AÇIKLAMA GELDİTarihi elmasların en büyüğü ve en meşhurlarından biri olan 86 karatlık Kaşıkçı Elması'nın Topkapı Sarayı'ndan çalındığı iddiaları üzerdine Milli Saraylar “Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı'nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü'nde sergilenmektedir” açıklaması yapıldı.Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır.” denildi.Çevresi 49 adet çift sıra halinde iri pırlantayla süslenmiş, 86 karatlık Kaşıkçı Elması'nın, sergilendiği Topkapı Sarayı'ndan çalındığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.Elmasın nerede olduğunu soran binlerce paylaşım yapılırken, başka müzelerdeki çeşitli eserlerin de kayıp olduğu iddiaları da gündeme getirildi.KAŞIKÇI ELMASI ÖYKÜSÜRivayete göre; elmas 17. yüzyılın sonlarında İstanbul'da bir kâğıt toplayıcı tarafından çöplükte bulundu. Elmasın adını aynı zamanda kaşıkçı olan bu kişiden aldığı söylenmektedir. Öyküye göre bu kaşıkçı, bulduğu taşı bir kuyumcuya değerinin çok altında satar. Kuyumcu, taşın çok değerli olduğunu anlayınca bir arkadaşına gösterir. Kuyumcu ile taşı gören arkadaşı arasında bir kavga çıkınca olay Kuyumcubaşı tarafından duyulur. Kuyumcubaşı, kavga eden kuyumculara bir kese altın vererek taşı onlardan alır.Bu olayların Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa ve IV. Mehmed tarafından duyulmasının ardından taş alınır. Böylece devlet hazinesine giren taş işlenir ve ortaya 86 karat ağırlığında bir mücevher çıkar.