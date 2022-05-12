  • USD: 15,35 - 15,38
  • EURO: 16,04 - 16,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Karkamış'a havan saldırısı: Dört asker ve bir sivil yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ Havan saldırısı sonucunda dört askerin ve bir sivil vatandaşın yaralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Cezalandırma ateşiyle hedeflere misliyle karşılık veriliyor." denildi.

Karkamış'a havan saldırısı: Dört asker ve bir sivil yaralandı
Ekleme: 12.05.2022 - 19:17 Güncelleme: 12.05.2022 - 19:30 / Editör: Ozge Selin
Karkamış'a havan saldırısı: Dört asker ve bir sivil yaralandı


Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna Suriye Ayn-El Arap bölgesinden ÇNRA/ Havan saldırısı düzenlendi.

Saldırıda dört asker ve bir sivil yaralandı.

MSB: MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYOR
Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Hain terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevkedilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Karkamış'a havan saldırısı: Dört asker ve bir sivil yaralandı

Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir.'
Oyuncu Ümit Erdim'den Kaftancıoğlu'nu savunanlara sert tepki: Sorsan 'vatanı seviyoruz' derler
HDP Canan Kaftancıoğlu'na arka çıktı
Ukrayna'da Bayraktar rüzgarı: Türk insansız hava aracının ismi bu kez bir radyoya verildi
AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Karkamış'a havan saldırısı: Dört asker ve bir sivil yaralandı
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: 'Mansur Yavaş şu anda diyet ödüyor'
Casusluktan yargılanan Metin Gürcan hakkında bir karar daha!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını böyle tiye aldılar! 'Otobüsle gelmesinler yolda kalırlar'
Yargıtay Canan Kaftancıoğlu'nun cezalarını onadı! Siyasi yasak ve hapis cezası...
HDP'nin kapatılma davasında flaş gelişme!
Fransızlar ülkelerini terk ediyor! 'Bu ülkede yaşanmaz'
Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı! Tüm milletvekillerini İstanbul Parti binasına çağırdı...
Başkan Erdoğan Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuşuyor
Başkan Erdoğan talimat vermişti! 81 ilde kurulacak...
Mağduriyet algısı çöktü! FETÖ hükümlüsü Mustafa Enis Durak'ın sahte kimlikle Almanya'ya kaçarken yakalandığı ortaya çıktı
Ünlü piyanist Fazıl Say'dan babasına 'Babam Ahmet Say' bestesi ile veda! 'Destek verdiğim için pişmanım' dediği İmamoğlu törene gelmedi
Trabzonspor'a destek verdiği için Ali Koç tepki göstermişti! Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a özür ziyareti!
Kaşıkçı Elması çalındı iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Milli Saray'lardan açıklama geldi..
Boraltan Köprüsü'nün canlı tanığı konuştu! 'Bugünkü aklım olsa intihar ederdim'
Finlandiya'nın NATO kararına Rusya'dan sert tepki: Resmen bir tehdit
Düğünde elektrikler gitti! Damatlar karıştı!

Düğünde elektrikler gitti! Damatlar karıştı!

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Tiktok videosu olay oldu! Sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığıyla ortalığı ayağa kaldırdı

Tiktok videosu olay oldu! Sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığıyla ortalığı ayağa kaldırdı

Hamile kadın küvette ölü bulunmuştu: Korkunç detay otopside ortaya çıktı

Hamile kadın küvette ölü bulunmuştu: Korkunç detay otopside ortaya çıktı