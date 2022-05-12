Karkamış'a havan saldırısı: Dört asker ve bir sivil yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ Havan saldırısı sonucunda dört askerin ve bir sivil vatandaşın yaralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Cezalandırma ateşiyle hedeflere misliyle karşılık veriliyor." denildi.
Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna Suriye Ayn-El Arap bölgesinden ÇNRA/ Havan saldırısı düzenlendi.
Saldırıda dört asker ve bir sivil yaralandı.
MSB: MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYOR
Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
'Hain terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevkedilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.
Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir.'