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İngiltere'de bir kez daha salmonella krizi! O ürünlerin satışı durduruldu!

Geçtiğimiz günlerde Kinder ve Nestle ürünlerinde çıkan salmonella bakterisi dünyada krize neden olmuş birçok ürün toplatılmıştı. İngiltere'de ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetleri gibi semptomlar ile kendini gösteren salmonella kabusu yeniden hortladı. İngiltere'nin en büyük süpermarketleri ve gıda zincirleri o ürünleri raflardan kaldırdı.

Ekleme: 12.05.2022 - 13:46 Güncelleme: 12.05.2022 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de bir kez daha salmonella krizi! O ürünlerin satışı durduruldu!
Kinder çikolata ve Nestle'de çıkan salmonella bakterisi kabusu yeniden hortladı. Daha önce 11 ülkede 151 kişiye bulaşan salmonella bakterisi, İngiltere'yi alarma geçirdi. Bu kez tavuklu ürünler, rastlanılan salmonella bakterisi nedeniyle toplatıldı.

East Yorkshire gıda fabrikasında tespit edilen salmonella bakterisi nedeniyle ülkenin en büyük süpermarketleri ve gıda zincirlerinde pişmiş kümes hayvanı ürünlerinin bir kısmının satışı durduruldu.

İngiltere'de bir kez daha salmonella krizi! O ürünlerin satışı durduruldu!

RAFLARDAN ÇEKİLDİ

Tavuklu sandviçler, salatalar, dürümler ve diğer hazır yemekler raflardan çekildi, alışveriş yapanların ellerinden alındı.

İngiltere'de bir kez daha salmonella krizi! O ürünlerin satışı durduruldu!

Günde 160 ton pişmiş tavuk üreten bir fabrikada 'rutin bir iç denetim' sırasında salmonella bakterisinin tespit edildiği bildirildi.

İngiltere'de bir kez daha salmonella krizi! O ürünlerin satışı durduruldu!

BİNLERCE TON GIDA ÇÖPE ATILDI

11, 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde kullanılan ürünlerde salmonella tespit edildiği ve binlerce ton gıdanın çöpe atıldığı duyuruldu.

İngiltere'de bir kez daha salmonella krizi! O ürünlerin satışı durduruldu!

ÜRÜNLER GERİ ÇAĞIRILDI

Ürünler geri çağırıldı, buzbolabında bu ürünleri bulunduran kişilere yemeyin tavsiyesi verildi.

Şu ana kadar kimsenin hastalanp hastalanmadığı belirlenemezken fabrikanın sahibi: 'Bir önlem olarak, müşterilerimizden, açıklanan dönemde ürettiğimiz yemeye hazır tavuğumuzu içeren tüm ürünlerini kaldırmalarını istedik. Gıda Standartları Ajansı ile yakın bir şekilde çalışıyoruz ve sorunu çözmek için uzmanlarıyla işbirliği yapacağız' diyerek, fabrikasının 'soruşturmalar tamamlanana kadar kapalı kalacağını' belirtti.

Ürünleri web sitesinden satın almak isteyenler ise 'bu ürün şu anda mağazalarımızda yok' uyarısı ile karşılaştı.

Salmonella bakterisi vücuda girdikten sonra yaklaşık 12 ile 72 saat aralığında belirtilerini gösterdiği biliniyor. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilirken yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyrettiği gözlemlenmiştir. Peki; Salmonella virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır? Salmonella bakterisi nasıl bulaşır?

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

İngiltere'de bir kez daha salmonella krizi! O ürünlerin satışı durduruldu!

NASIL BULAŞIR?

-Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

-İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

-İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

-Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

-Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,

-Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

-Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,

-Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

-Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

İngiltere'de bir kez daha salmonella krizi! O ürünlerin satışı durduruldu!

HASTALIĞIN TEDAVİSİ NASILDIR?

Hastalığın tedavisi etkene yönelik olarak hekim tarafında uygun antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılmaktadır.

Hastalık belirtisi gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.

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