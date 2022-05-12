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Fransızlar ülkelerini terk ediyor! 'Bu ülkede yaşanmaz'

Fransız Le Figaro gazetesi, Fransa'da başta gençler olmak üzere vatandaşların ülkelerini terk etmeye başladığını belirtti. Haberde görüşlerine yer verilen siyaset bilimci Jérôme Fourquet, göçün nedenlerinin başında ekonomik nedenlerin, yaşam kalitesinin düşmesi ve güvenlik endişesi gibi sorunların geldiğini belirtti.

Fransızlar ülkelerini terk ediyor! 'Bu ülkede yaşanmaz'
Ekleme: 12.05.2022 - 17:37 Güncelleme: 12.05.2022 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
Fransızlar ülkelerini terk ediyor! 'Bu ülkede yaşanmaz'
Fransız Le Figaro'nun 'Sürgün, ruhta ölüm, Fransa'nın hayal kırıklığına uğradığı Fransızların seçimi' başlıklı haberinde Fransız gençlerinin ülkelerini terk etmeye başladığına dikkat çekildi.

'FRANSA'YI TANIYAMIYORUZ'

Habere göre bazı Fransızlar, gençliklerinin Fransa'sını ya da anne babalarının kendilerine anlattığı Fransa'yı artık tanıyamadıklarını belirterek ülkeyi terk etmeyi seçiyor.

Haberde görüşlerine yer verilen Fransız siyaset bilimci Jérôme Fourquet, “Küreselleşmenin sonuçlarından biri, yurttaşlarımızın artan bir bölümünün yurt dışına taşınmasıdır.

Motivasyonları çok farklı: ekonomik, mali ve ardından yaşam kalitesi, güvenlik, kimlik gibi sorular” diyor.

Fransızlar ülkelerini terk ediyor! 'Bu ülkede yaşanmaz'

Sokağın ortasında saldırıya uğrayan kızlar, bıçaklamalar; çocuklar, polisler, itfaiyeciler, saldırıya uğrayanlar, alevler içinde kalan toplu konutlar...

Mila adında bir genç, 'polis koruması altında', normal yaşamak istediği için diri diri yakıldı.'

Budapeşte'ye taşınan bir Fransız olan Laure, “Fransız kanallarında haberleri izlediğimizde seçimimizden kesinlikle pişmanlık duymuyoruz” diyor.
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