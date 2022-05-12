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CHP'nin kanalında Selahattin Demirtaş'a övgüler!

CHP yandaşı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV'de büyük bir skandala imza atıldı ve 6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili, terör örgütü PKK ile bağlantıları nedeniyle hüküm giyen HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a methiyeler düzüldü. Söz konusu yayında sunucu Ayşenur Arslan, "Demirtaş bu ülkede, demokrasi, kardeşlik ve barış adına çok şey yapmış aydınlardan birisidir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin kanalında Selahattin Demirtaş'a övgüler!
Ekleme: 12.05.2022 - 09:15 Güncelleme: 12.05.2022 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin kanalında Selahattin Demirtaş'a övgüler!
6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde bir haber sitesi için kaleme aldığı yazısında, şaşırtan açıklamalarda bulunmuş ve muhalefete 'birlik' çağrısı yapmıştı.

Demirtaş, 'Ortak paydamız demokratik cumhuriyettir, ortak evimiz Türkiye'dir, ortak devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletidir' diye konuşmuştu.

HALK TV'DE DEMİRTAŞ'A METHİYELER DÜZÜLDÜ
Söz konusu açıklamalar, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de gündeme getirildi. Programa katılanların tamamı tarafından desteklenen açıklamalara, kanalda farklı bir saatte program yapan sunucu Ayşenur Arslan da dahil oldu. Cezaevinden kendilerini izlediğini ifade ettiği Demirtaş'a selam gönderen Arslan, 'Demirtaş bu ülkede, demokrasi, kardeşlik ve barış adına çok şey yapmış aydınlardan birisidir.' ifadelerini kullandı.

'HDP ALTILI MASADA' VURGUSU
HDP'nin de 'altılı masada' yer aldığını ima eden Arslan, 'Bazıları masanın dağılması için çabalıyor. Masa dağılmadığı gibi, Demirtaş'ın kardeşlik, demokrasi için birlik mesajı çok kıymetli.' dedi.

Arslan'ın sözlerine, programın sunucusu Şirin Payzın, 'Ben de öyle düşünüyorum. Haziran 2015 seçimlerinde de çok önemli olmuştu mesajı, belirleyiciydi.' diyerek destek verdi.

'DEMİRTAŞ'IN MESAJI ÇOK KIYMETLİ, HARCAMAMAK LAZIM'
Arslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 'Aaa Demirtaş bizi izliyordur. Demirtaş bu ülkede, demokrasi, kardeşlik ve barış adına çok şey yapmış aydından birisidir. Bunu öncelikle teslim etmek lazım. Onun birlik çağrısı, bu süreçte  her zamankinden daha önemli. Birileri, 'altılı ganyancılar' diyerek hafife almaya çalışıyor.Yürekleri hop hop ediyor, bekliyorlar ki masa dağılsın. O masa dağılmadığı gibi, Demirtaş'ı kardeşlik, demokrasi için birlik mesajı çok kıymetli, harcamamak lazım.'
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