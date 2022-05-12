  • USD: 15,35 - 15,38
  • EURO: 16,04 - 16,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aysel Perkgün’ün yardım çığlığı! Tek tek anlattı: Dışarı çıkarsa…

İzmir Buca'da geçtiğimiz yıl korkunç bir olay yaşandı. Feyzo Duran, dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28) darp edip vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Olay günü eve giden polis memuru, bugünkü duruşmada yaşananları anlattı. Talihsiz kadın ise yardım çağrısı yaptı: Dışarı çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak. Adalete inanıyorum…

Ekleme: 12.05.2022 - 20:49 Güncelleme: 12.05.2022 - 20:59 / Editör: Ozge Selin
Aysel Perkgün’ün yardım çığlığı! Tek tek anlattı: Dışarı çıkarsa…
İzmir Buca'da geçen 30 Ağustos'ta meydana gelen olayda; uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, iddiaya göre 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darbedip defalarca bıçak darbesiyle yaraladı.

Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Duran için 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün üçüncü kez görülen davaya tutuklu sanık Duran, şikayetçi Aysel Perkgün ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada olay günü adrese giden polis memurları tanık olarak dinlendi. İlk olarak söz verilen polis memuru S.B., eve girdiklerinde sanık Duran'ı yardım isterken bulduklarını söyledi. S.B., 'O gün kadına şiddet ihbarı geldi ve adrese intikal ettik. Sokağa vardığımızda kalabalık ve bağırış sesleri vardı. İnsanlar 'Adam cinnet getirip eşini bıçakladı' diyordu. Ekip arkadaşımla içeri girdiğimizde iç kapı açıktı. Evde de kan kokusu vardı. Zaten dışarı çıkınca kustuk. Banyodan 'İmdat yetişin' diye erkek sesi geliyordu. Sese gittiğimizde erkek oturuyordu, bayan ise kucağındaydı. Gözleri açıktı ama vücudunda kesikler vardı. Ben de takviye ekip ve 112 sağlık ekibi istedim. Kadını ambulansa koydular, erkeği ise gözaltına aldık. Kadının durumuna bakmak için ambulansın içine girdim. Şuuru yerinde değildi ve konuşamıyordu' diye konuştu.

Olay günü S.B. ile birlikte olan polis memuru Z.K. ise, 'İçeri girdiğimizde bir erkek yardım istiyordu. Sesin geldiği banyoya yöneldik. Banyoya girdimizde Feyzo Duran, ''Eşim madde bağımlısı, kendine zarar vermiş, ambulans çağırın' dedi. Kadın ambulansa bindirilince şüpheliyi gözaltına aldık. Şüpheli, eşinin yanına gitmek istediğini söyledi ama müsaade etmedik' dedi.


Tanıkların ardından söz verilen Aysel Perkgün ise 'Polis memurları beni baygın olarak gördüklerini söylediler. O halde bıçağı nasıl saklayabilirim? Sanıktan çok korkuyorum. Dışarı çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak. Adalete inanıyorum' diye konuştu. Duruşmada söz alan Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, Duran'ın müvekkiline sistematik olarak işkence yaptığını belirtti. Sanık avukatı Hüsnü Okan İzcan ise Feyzo Duran'ın suçsuz olduğunu yineleyerek, tahliye talebinde bulundu. İzcan savunma yaparken, salondan kendisine birkaç kez tepki gösterildi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, salonun boşaltılmasına karar verdi.

Heyet son sözü tutuklu sanığa verdi. Beraatini talep eden Duran, 'Aysel'in hayatını kurtarma çabalarım ortadadır. Hayatımı Aysel ve ailesi mahvetti. Yalanları yüzünden 10 aydır hapisteyim. Beraatimi talep ediyorum' dedi. Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
Nevşin Mengü başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı hedef aldı
MSB: Hain saldırı sonucu bir asker şehit oldu
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi kabul edildi
Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu’na bombalı saldırı!
Oyuncu Ümit Erdim'den Kaftancıoğlu'nu savunanlara sert tepki: Sorsan 'vatanı seviyoruz' derler
HDP Canan Kaftancıoğlu'na arka çıktı
Ukrayna'da Bayraktar rüzgarı: Türk insansız hava aracının ismi bu kez bir radyoya verildi
AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Karkamış'a havan saldırısı: Dört asker ve bir sivil yaralandı
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: 'Mansur Yavaş şu anda diyet ödüyor'
Casusluktan yargılanan Metin Gürcan hakkında bir karar daha!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını böyle tiye aldılar! 'Otobüsle gelmesinler yolda kalırlar'
Yargıtay Canan Kaftancıoğlu'nun cezalarını onadı! Siyasi yasak ve hapis cezası...
HDP'nin kapatılma davasında flaş gelişme!
Fransızlar ülkelerini terk ediyor! 'Bu ülkede yaşanmaz'
Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı! Tüm milletvekillerini İstanbul Parti binasına çağırdı...
Başkan Erdoğan Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuşuyor
Başkan Erdoğan talimat vermişti! 81 ilde kurulacak...
Mağduriyet algısı çöktü! FETÖ hükümlüsü Mustafa Enis Durak'ın sahte kimlikle Almanya'ya kaçarken yakalandığı ortaya çıktı
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçti! Kübra Yiğitbaşı'nın Başkan Erdoğan'a yıllar önce teşekkür ettiği görüntüler yeniden gündem oldu
Düğünde elektrikler gitti! Damatlar karıştı!

Düğünde elektrikler gitti! Damatlar karıştı!

Aysel Perkgün’ün yardım çığlığı! Tek tek anlattı: Dışarı çıkarsa…

Aysel Perkgün’ün yardım çığlığı! Tek tek anlattı: Dışarı çıkarsa…

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Tiktok videosu olay oldu! Sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığıyla ortalığı ayağa kaldırdı

Tiktok videosu olay oldu! Sevgilisinin babasının cenazesinde yaptığıyla ortalığı ayağa kaldırdı

Hamile kadın küvette ölü bulunmuştu: Korkunç detay otopside ortaya çıktı

Hamile kadın küvette ölü bulunmuştu: Korkunç detay otopside ortaya çıktı