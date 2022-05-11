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Beyaz Gazete
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan Türkiye ve Başkan Erdoğan ile ilgili küstah sözler!.

Türkiye'nin yanı başına ABD ile asker yığan Yunanistan ateşle oynuyor. Silahsız olması gereken adaları da silahlandıran Yunanlılar Türkiye'yi hem havadan hem karadan tahrik ediyor. Son olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin ABD ile imzaladığı Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nın kendilerini güvende hissetmeleri için bir araç olduğunu söyledi. Açıklamalarında küstah ifadeler kullanan Dendias, Türkiye ve Başkan Erdoğan ile ilgili tahrik dolu mesajlar verdi..

Ekleme: 11.05.2022 - 01:54 Güncelleme: 11.05.2022 - 02:06 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan Türkiye ve Başkan Erdoğan ile ilgili küstah sözler!.
Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Dendias, Yunanistan ile ABD arasındaki karşılıklı savunma iş birliği anlaşmasının ikinci protokolünün onaylanmasına ilişkin Meclis Savunma ve Dış ilişkiler Komisyonunda yaptığı açıklamada 'Yunanistan-ABD Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması, ufkumuzu açabilmemiz, algımızı büyütebilmemiz, bize güç vermek yerine, bizi zayıflatan korku sendromlarına tekrar dönmememiz için içeride güvenli hissetmemizi sağlayan bir araçtır. Yunanistan'ın, Türk-Yunan anlaşmazlıklarının esiri olmaması ve Balkanlara açılması gerektiğine inanıyoruz.' dedi.

YUNAN'IN DEDEAĞAÇ PLANI

Dedeağaç Limanı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dendias, buranın Balkanlar için bir enerji kavşağına dönüşmesinin Yunanistan için önemli olduğunu savundu.


YUNAN, TÜRKİYE'YE KARŞI YİNE TAHRİK PEŞİNDE

Dendias, 'ABD'nin askeri varlığını istiyoruz. Evet, Dedeağaç Limanı'nın ticari olmasını istemiyoruz ve tam da bu, Erdoğan'ı rahatsız etti.' dedi.


ABD VE YUNANİSTAN, KARŞILIKLI SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALAMIŞTI

Yunanistan ve ABD Ekim 2021'de Washington'da yenilenen Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşmaya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Bu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan'daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bugün savunma iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.

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