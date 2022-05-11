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Uğurcan Çakır maç sonu Kayserisporlu taraftarlara ateş püskürdü! 'Böyle kardeş takım olmaz...'

Trabzonspor 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Kayserisppor'a 4-2 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından konuşan Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Kayserisporlu taraftarların sahaya attığı yabancı maddelere değinerek "Çok ayıp. Bir de biz bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Tüm taraftarlarımıza da sesleniyorum. Bu yaşananları unutmasınlar." dedi.

Ekleme: 11.05.2022 - 01:30 Güncelleme: 11.05.2022 - 01:37 / Editör: Ozge Selin
Uğurcan Çakır maç sonu Kayserisporlu taraftarlara ateş püskürdü! 'Böyle kardeş takım olmaz...'Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserisppor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 4-2 kaybeden Trabzonspor kupaya veda etti.

Son dakika: Uğurcan Çakır maç sonu Kayserisporlu taraftarlara ateş püskürdü! Böyle kardeş takım olmaz...
Kupada finale yükselen Kayserispor'a turu getiren golleri 48' ve 90+6'da Emrah Başsan, 59'da Majid Hosseini ve 90+1'de penaltıdan Mame Thiam kaydetti.

Bu sonuçla kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyen Kayserispor Trabzonspor'u da kupa dışına iterek finale yükseldi.

ABDULLAH AVCI: FUTBOL ADINA ÜZÜLDÜM

Maçtan sonra konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'Böyle şiddetli bir baskıyı bekliyorduk. Kayserispor'un en önemli hedeflerinden birisi kupa. Oyunun son bölümünde bizim gibi bir takımın o golleri yememesi gerekiyordu.'

'Biz bu ülkenin şampiyon takımıyız. Geçen hafta Hatay'a gittik, en azından bir saygı gördük. Bu ülkenin de takımıyız. Emniyet kontrol etmiyor mu acaba içeri girerken? Patlayıcı madde, jeton, pet şişe... Yedik de yedik.'

'Kazananı tebrik ediyoruz ama öteki tarafı ayıralım. Hakikaten bugün çok üzüldüm. Futbolun gelişimi adına, futbol adına üzüldüm. Kayserispor'a finalde başarılar diliyorum.' dedi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, sahaya yabancı madde atan Kayserisporlu taraftarlara tepki gösterdi.

'SADECE KAYSERİSPOR TAKIMINI TEBRİK EDİYORUM'

Uğurcan Çakır'ın Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamaların satır başları şu şekilde:

Son dakika: Uğurcan Çakır maç sonu Kayserisporlu taraftarlara ateş püskürdü!
'Sadece Kayserispor takımını tebrik ediyorum çünkü taraftar maçın başından itibaren ellerine ne geçtiyse sahaya fırlattı.'

'Buraya şampiyon bir takım geldi, o hürmeti beklerdik. Çok çirkin görüntüler oldu. Bir yerimize bir şey olacak diye çok korktuk.'

'BÖYLE KARDEŞ TAKIM OLMAZ'

'Çok ayıp. Bir de biz bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Tüm taraftarlarımıza da sesleniyorum. Bu yaşananları unutmasınlar.'

PUCHACZ: GÖRDÜĞÜM GÖRÜNTÜLER ÇOK ÇİRKİNDİ!

Tymoteusz Puchacz ise 'Kayserispor takımını tebrik ediyorum ancak maçın önüne geçen başka bir durum vardı.'

'Taraftarlar, ellerine geçen her şeyi fırlattı. Bugün gördüğüm görüntüler gerçekten çok çirkindi.' şeklinde konuştu.

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