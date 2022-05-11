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Motosiklet üzerinde ellerinde kalaşnikofla saldırıya giden şüpheliler polise yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve birinin elinde kaleşnikof bulunan motosikletli iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Ekleme: 11.05.2022 - 01:51 Güncelleme: 11.05.2022 - 01:52 / Editör: Ozge Selin
Motosiklet üzerinde ellerinde kalaşnikofla saldırıya giden şüpheliler polise yakalandı
Adana’da devriye gezen polis ekipleri, seyir halindeki motosiklette yolcu konumundaki kişinin elinde kalaşnikof görmesi üzerine ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan motosikletli şüpheliler kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Bir yere silahlı saldırı yapacağı değerlendirilen 2 kişi gözaltına alınırken kalaşnikof ve 2 adet dolu şarjör ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi ara sokaklarında devriye görevi yapan ekipleri, seyir halinde ve plakası olmayan motosiklet üzerinde bulunan bir kişinin elindekinin uzun namlulu silah olan kalaşnikof olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüphelilere ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler durmayıp kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler motosikletin önünü keserek durdurdu.

Polis, şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Bir yere silahlı saldırıya gittiği değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayda kalaşnikof ve ona ait 2 adet dolu şarjör ele geçirildi.
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