Endonezya ve okyanusta yaşıyor! 'Hayalet Vatoz' Marmaris’te ilk kez görüldü .

Marmarisli Hamdi Çakıroğlu kendi tekneleri ile hafta sonu deniz turuna çıktıklarında Marmaris Çiftlik koyu açıklarında genellikle Endonezya ve Okyanus açıklarında rastlanan 5 metrelik dev kanatlı balıkları farkedince cep telefonu ile kayda alarak yakınlarıyla paylaşıp, bu balıkların bu bölgede görülmesine şaşırdıklarını belirtti'BU BALIKLARI İLK DEFA GÖRDÜM'Köpek balıkları ile aynı familyadan olan Manta Ray (Hayalet Vatoz) balıklarının genelde yalnız başlarına okyanusta ve tropik sularda yaşadığını bildiğini belirten Çakıroğlu, 'Daha önce tek, ya da sürü halinde hiç görmemiştik.Mantalardan bazıları havaya sıçrayıp taklalar atıyorlardı, Çok ilgimizi çekti telefonumuz ile çekebildik. Ben Marmarisliyim. Daha önce bu balıkların burada yaşadığını bilmiyordum, ilk defa gördüm' şeklinde konuştu.GÖRSEL ŞÖLENDenizde en az 15 adet Manta Ray (Hayalet Vatoz) sürüsü görsel şölen oluşturdu.