Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

"Avrupa'nın iki yüzlülüğünü görmesi açısından da, tüm dünya açısından da, önemli bir süreçte Türkiye iyi bir imtihan verdi.""Avrupa'nın iki yüzlülüğünü görmesi açısından da, tüm dünya açısından da, önemli bir süreçte Türkiye iyi bir imtihan verdi."zulüm ederken neden sesiniz çıkmadı?""İmamoğlu Ak Partililere zulüm ederken neden sesiniz çıkmadı?"atalı. Zaten İmamoğlu'nun bir etiği yok.""İmamoğlu sonuna kadar hatalı. Zaten İmamoğlu'nun bir etiği yok."a karşı nankör bir parti olduğunu yeni anlamış''Atilla Taş CHP tabanına karşı nankör bir parti olduğunu yeni anlamış'rdinatörü Osman Gökçek saat 23.40'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Faik Öztrak'tan Kaftancıoğlu'na 'Sana Düşmez' yanıtı hakkında konuştu. Osman Gökçek 'Bunlarda fikir birlikteliği yok. Tek bir siyasi söylem yok. Ne dedikleri belli olmayan, bir siyasi parti haline dönüşmüşler. Söylediklerinin altı boş' ifadelerini kullandı.Ülke gündeminde yer alan mülteci provokasyonları hakkında konuşan Osman Gökçek birçok ülkede bulunan göçmen sayısını açıkladı. Konuyla ilgili olarak 'Amerikada 50.6 milyon göçmen yaşıyor bu rakam nüfusun yüzde 15'ine tekabül ediyor. Almanyada 25.8 milyon göçmen yaşıyor bu nüfusun yüzde 18'ine tekabül ediyor. Bizde ise bu oran yüzde 7.' ifadeleirni kullandı. Türkiye'deki mülteci tartışmaları için ' Bizim ülkemizde çalışan, üreten Suriyeliler var. Bunu görmezden gelemeyiz.' dedi. 'Bundan 100-150 yıl önce Osmanlı Devleti'nin topraklarında birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. 'Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü görmesi açısından da tüm dünya açısından da Türkiye iyi bir imtihan verdi.' ifadelerini kullandı.Atilla Taş'ın salon isteğinin geri çevrilmesinin ardından CHP'ye ateş püskürdü. Bu duruma tepki gösteren Osman Gökçek 'Ekrem İmamoğlu'nun belediyeyi 30 milyar borca sokmasından bahseden yok! Vatandaşın İETT aracını itmesinden bahseden yok! Bunların dertleri kendilerine salon mu verilsin, hangi yandaşa hangi ihale gidecek tek dertleri bu' açıklamasında bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından satır başları..."İmamoğlu bugün değil, başından beri yanlış yapıyordu""İmamoğlu Ak Partililere zulüm ederken neden sesiniz çıkmadı?""İmamoğlu'nun herkese mavi boncuk dağıttığını bilmiyor muydunuz?""İmamoğlu'nun kibrine dayanamaz hale geldiler""İBB'yi batırdılar kimsenin sesi çıkmadı""Kendi evine 20 milyon TL harcama yaptırdı hiçbirinin sesi çıkmadı"