Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında ulaşım, savunma sanayii, askeri istihbarat, bilişim teknolojileri, kültür, tarım, taşımacılık, ticaret, gümrük, çevre, eğitim, gençlik, iletişim ve arşiv alanında 15 anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen anlaşmaların imza töreninin ardından bir süre masa tenisi oynadı.