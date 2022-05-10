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Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında ulaşım, savunma sanayii, askeri istihbarat, bilişim teknolojileri, kültür, tarım, taşımacılık, ticaret, gümrük, çevre, eğitim, gençlik, iletişim ve arşiv alanında 15 anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen anlaşmaların imza töreninin ardından bir süre masa tenisi oynadı.

Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı
Ekleme: 10.05.2022 - 20:36 Güncelleme: 10.05.2022 - 20:56 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasında Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığa İlişkin Ortak Bildirisi'ne, Başkan Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev imza attı.

Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen anlaşmaların imza töreninin ardından bir süre masa tenisi oynadı.





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Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı
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