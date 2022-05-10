Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin detaylarını açıkladı: 3 yıl eğitim en fazla 2 yardımcı
İdari Yargı Günü ve Danıştay’ın 154. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerinde Başkan Erdoğan'ın fiilen başlatacağız dediği hakim ve savcı yardımcılığıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu reform sonucu 3 yıllık eğitimden sonra ancak hakim ve savcı mesleğine kabulleri gerçekleşmiş olacaktır." dedi.
İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerinde Başkan Erdoğan'ın
'fiilen başlatacağız' dediği hakim ve savcı yardımcılığıyla ilgili açıklamalarda bulunan
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Bildiğiniz gibi hakim ve savcıların mesleğe kabulden
önce ciddi bir hazırlık eğitimi var yaptığımız incelemeler hakimlerimizle
savcılarımızla yaptığımız görüşmeler, bu eğitim sisteminin baştan aşağı
değiştirilmesi, yeni bir düzenleme ihtiyacını ortaya koydu.' dedi.
3 YIL EĞİTİMDEN SONRA HAKİM VE SAVCI OLACAKLAR
Sistemin tarihi bir reform olduğuna dikkat çeken Bakan Bozdağ, 'Bu nedenle yeni
dönemde sınavı kazanan hakim ve savcı yardımcıları Adalet Akademisi'nde
aldıkları bir temel eğitimden sonra hakim ve savcı yardımcısı olarak atamaları
yapılacak ve 3 yıl süreli bir eğitimden geçeceklerdir. Doğrudan adliyelerde bir
hakimin veya bir savcının yardımcısı olarak görev yapacaklardır. Eğitici hakim veya
savcı dediğimiz kişiler yetkin hakim ve savcılarımızdan oluşacak.' ifadelerini kullandı.
BU TARİHİ REFORMUN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM
İhtiyaç olursa hakim ve savcılara 2 adet yardımcı verebileceklerini belirten Bozdağ şu ifadeleri
kullandı:
Bizim hedefimiz her hakimin yanına 1 hakim yardımcısı her savcının yanına da bir
savcı yardımcısı vererek usta-çırak ilişkisi içerisinde hakim ve savcılarımızın meslek
öncesi iyi bir eğitim alarak mesleğe hazır hale getirilmelerini sağlamaktır. Bu hem
hukuk mahkemelerinde belli bir süre, şu anda hesaplamalarımıza göre 9 ay ceza
mahkemelerinde aynı şekilde Yargıtay'da istinafta eğitimler alınacak. Bu reform
sonucu 3 yıllık eğitimden sonra ancak hakim ve savcı mesleğine kabulleri
gerçekleşmiş olacaktır. Bu tarihi reformun hayırlı olmasını diliyorum.'
HÂKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SİSTEMİNİ ÇOK YAKINDA FİİLEN BAŞLATIYORUZ
Başkan Erdoğan, kanunların doğruluğu kadar kanun uygulayıcıların niteliğinin de adaletin
tecellisinde hayati öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.
Bu anlayışla yargı teşkilatının insan gücü kalitesini ve donanımını artırmak için bilindiği üzere
hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:
'Yargının tüm kademelerinde toplamda 3 yıl süreyle yardımcı sıfatıyla görev
yapacak hakim ve savcılarımız böylece sisteme bütünüyle hakim olacaktır. Bir
anlamda ahilik geleneğimizin temelini oluşturan usta-çırak sistemini yargıya da
taşıyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz. İnşallah, önümüzdeki
dönemde devletin başı ve yürütmenin temsilcisi olan Cumhurbaşkanı ile milli
iradenin temsilcisi Meclisimizle ve millet adına karar veren yargımızla ülkemizi her
alanda daha ileriye götürmeyi sürdüreceğiz. Danıştayımızın da bu çerçevede
üstlendiği hayati fonksiyonla Türkiye'nin demokratikleşmesine, büyümesine, gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum.'
'fiilen başlatacağız' dediği hakim ve savcı yardımcılığıyla ilgili açıklamalarda bulunan
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Bildiğiniz gibi hakim ve savcıların mesleğe kabulden
önce ciddi bir hazırlık eğitimi var yaptığımız incelemeler hakimlerimizle
savcılarımızla yaptığımız görüşmeler, bu eğitim sisteminin baştan aşağı
değiştirilmesi, yeni bir düzenleme ihtiyacını ortaya koydu.' dedi.
3 YIL EĞİTİMDEN SONRA HAKİM VE SAVCI OLACAKLAR
Sistemin tarihi bir reform olduğuna dikkat çeken Bakan Bozdağ, 'Bu nedenle yeni
dönemde sınavı kazanan hakim ve savcı yardımcıları Adalet Akademisi'nde
aldıkları bir temel eğitimden sonra hakim ve savcı yardımcısı olarak atamaları
yapılacak ve 3 yıl süreli bir eğitimden geçeceklerdir. Doğrudan adliyelerde bir
hakimin veya bir savcının yardımcısı olarak görev yapacaklardır. Eğitici hakim veya
savcı dediğimiz kişiler yetkin hakim ve savcılarımızdan oluşacak.' ifadelerini kullandı.
BU TARİHİ REFORMUN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM
İhtiyaç olursa hakim ve savcılara 2 adet yardımcı verebileceklerini belirten Bozdağ şu ifadeleri
kullandı:
Bizim hedefimiz her hakimin yanına 1 hakim yardımcısı her savcının yanına da bir
savcı yardımcısı vererek usta-çırak ilişkisi içerisinde hakim ve savcılarımızın meslek
öncesi iyi bir eğitim alarak mesleğe hazır hale getirilmelerini sağlamaktır. Bu hem
hukuk mahkemelerinde belli bir süre, şu anda hesaplamalarımıza göre 9 ay ceza
mahkemelerinde aynı şekilde Yargıtay'da istinafta eğitimler alınacak. Bu reform
sonucu 3 yıllık eğitimden sonra ancak hakim ve savcı mesleğine kabulleri
gerçekleşmiş olacaktır. Bu tarihi reformun hayırlı olmasını diliyorum.'
HÂKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SİSTEMİNİ ÇOK YAKINDA FİİLEN BAŞLATIYORUZ
Başkan Erdoğan, kanunların doğruluğu kadar kanun uygulayıcıların niteliğinin de adaletin
tecellisinde hayati öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.
Bu anlayışla yargı teşkilatının insan gücü kalitesini ve donanımını artırmak için bilindiği üzere
hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:
'Yargının tüm kademelerinde toplamda 3 yıl süreyle yardımcı sıfatıyla görev
yapacak hakim ve savcılarımız böylece sisteme bütünüyle hakim olacaktır. Bir
anlamda ahilik geleneğimizin temelini oluşturan usta-çırak sistemini yargıya da
taşıyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz. İnşallah, önümüzdeki
dönemde devletin başı ve yürütmenin temsilcisi olan Cumhurbaşkanı ile milli
iradenin temsilcisi Meclisimizle ve millet adına karar veren yargımızla ülkemizi her
alanda daha ileriye götürmeyi sürdüreceğiz. Danıştayımızın da bu çerçevede
üstlendiği hayati fonksiyonla Türkiye'nin demokratikleşmesine, büyümesine, gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum.'