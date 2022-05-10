Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin detaylarını açıkladı: 3 yıl eğitim en fazla 2 yardımcı

İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerinde Başkan Erdoğan'ın'fiilen başlatacağız' dediği hakim ve savcı yardımcılığıyla ilgili açıklamalarda bulunanAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Bildiğiniz gibi hakim ve savcıların mesleğe kabuldenönce ciddi bir hazırlık eğitimi var yaptığımız incelemeler hakimlerimizlesavcılarımızla yaptığımız görüşmeler, bu eğitim sisteminin baştan aşağıdeğiştirilmesi, yeni bir düzenleme ihtiyacını ortaya koydu.' dedi.Sistemin tarihi bir reform olduğuna dikkat çeken Bakan Bozdağ, 'Bu nedenle yenidönemde sınavı kazanan hakim ve savcı yardımcıları Adalet Akademisi'ndealdıkları bir temel eğitimden sonra hakim ve savcı yardımcısı olarak atamalarıyapılacak ve 3 yıl süreli bir eğitimden geçeceklerdir. Doğrudan adliyelerde birhakimin veya bir savcının yardımcısı olarak görev yapacaklardır. Eğitici hakim veyasavcı dediğimiz kişiler yetkin hakim ve savcılarımızdan oluşacak.' ifadelerini kullandı.İhtiyaç olursa hakim ve savcılara 2 adet yardımcı verebileceklerini belirten Bozdağ şu ifadelerikullandı:Bizim hedefimiz her hakimin yanına 1 hakim yardımcısı her savcının yanına da birsavcı yardımcısı vererek usta-çırak ilişkisi içerisinde hakim ve savcılarımızın mesleköncesi iyi bir eğitim alarak mesleğe hazır hale getirilmelerini sağlamaktır. Bu hemhukuk mahkemelerinde belli bir süre, şu anda hesaplamalarımıza göre 9 ay cezamahkemelerinde aynı şekilde Yargıtay'da istinafta eğitimler alınacak. Bu reformsonucu 3 yıllık eğitimden sonra ancak hakim ve savcı mesleğine kabullerigerçekleşmiş olacaktır. Bu tarihi reformun hayırlı olmasını diliyorum.'Başkan Erdoğan, kanunların doğruluğu kadar kanun uygulayıcıların niteliğinin de adaletintecellisinde hayati öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.Bu anlayışla yargı teşkilatının insan gücü kalitesini ve donanımını artırmak için bilindiği üzerehakim ve savcı yardımcılığı sistemini getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:'Yargının tüm kademelerinde toplamda 3 yıl süreyle yardımcı sıfatıyla görevyapacak hakim ve savcılarımız böylece sisteme bütünüyle hakim olacaktır. Biranlamda ahilik geleneğimizin temelini oluşturan usta-çırak sistemini yargıya dataşıyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz. İnşallah, önümüzdekidönemde devletin başı ve yürütmenin temsilcisi olan Cumhurbaşkanı ile milliiradenin temsilcisi Meclisimizle ve millet adına karar veren yargımızla ülkemizi heralanda daha ileriye götürmeyi sürdüreceğiz. Danıştayımızın da bu çerçevedeüstlendiği hayati fonksiyonla Türkiye'nin demokratikleşmesine, büyümesine, gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum.'