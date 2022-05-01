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Maltepe'de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği!

1 Mayıs'ın kutlanacağı miting alanına girmek isteyen LGBTİ üyeleri, çantaları güvenlik amaçlı kontrol etmek isteyen polislere zor anlar yaşattı.

Maltepe'de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği!
Ekleme: 1.05.2022 - 14:27 Güncelleme: 1.05.2022 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Maltepe'de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği!
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamaların yasaklanmasına rağmen eylem yapmaya çalışan kişiler polis tarafından engelleniyor.

Maltepe'de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği!

İstanbul Maltepe'de bulunan Marmaray ile İdealtepe istasyonunda inen bir grup LGBTİ+ üyesi, kurulan polis kontrol noktasından geçerken çantalarının aranmasına karşı çıktı.

Maltepe'de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği!

Polislere karşı çıktılar
Üyeler ile polis arasında uzun süren tartışmaların ardından LGBTİ+ üyelerinin çantalarındaki pankartların kontrol edilmesi üzerine alana giriş yaptı.

Maltepe'de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği!
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