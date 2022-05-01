Maltepe'de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği!
1 Mayıs'ın kutlanacağı miting alanına girmek isteyen LGBTİ üyeleri, çantaları güvenlik amaçlı kontrol etmek isteyen polislere zor anlar yaşattı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamaların yasaklanmasına rağmen eylem yapmaya çalışan kişiler polis tarafından engelleniyor.
İstanbul Maltepe'de bulunan Marmaray ile İdealtepe istasyonunda inen bir grup LGBTİ+ üyesi, kurulan polis kontrol noktasından geçerken çantalarının aranmasına karşı çıktı.
Polislere karşı çıktılar
Üyeler ile polis arasında uzun süren tartışmaların ardından LGBTİ+ üyelerinin çantalarındaki pankartların kontrol edilmesi üzerine alana giriş yaptı.