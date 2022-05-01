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CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden skandal ramazan etkinliği! Kadın dansçıyla vur patlasın çal oynasın...

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan programı adı altında düzenlediği etkinlikteki akılamaz görüntüler şoke etti. Sosyal medyada da tepkilere neden olan görüntülerde yarı çıplak dansçı eşliğindeki etkinlik pes dedirtti.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden skandal ramazan etkinliği! Kadın dansçıyla vur patlasın çal oynasın...
Ekleme: 1.05.2022 - 09:15 Güncelleme: 1.05.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden skandal ramazan etkinliği! Kadın dansçıyla vur patlasın çal oynasın...
Bayram öncesi yurdun dört köşesinde etkinlikler sürerken Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinliği adı altında düzenlediği yarı çıplak dansçı eşliğindeki etkinlik tepkilere neden oldu. Konser havasının hakim olduğu görüntülerde yarı çıplak dansçı eşliğindeki eğlence pes dedirtti.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden skandal ramazan etkinliği! Kadın dansçıyla vur patlasın çal oynasın...

Sahnedeki reklam panolarında "2022 Ramazan Şenliklerine Hoş geldiniz" yazısı gözükürken Muhittin Böcek ismi de yer aldı.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden skandal ramazan etkinliği! Kadın dansçıyla vur patlasın çal oynasın...


BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sahnede roman havası eşliğinde çıplak kadının dans etmesi vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medyada tepki mesajları paylaşan vatandaşlar CHP'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i sert sözlerle eleştirdi.
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CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden skandal ramazan etkinliği! Kadın dansçıyla vur patlasın çal oynasın...
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