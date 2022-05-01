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Ankara'dan atina'ya tatbikat yanıtı! Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi

Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak bir tatbikatın icrasına yönelik hazırlanan belgede, Türkiye'yi hedef alan konuların yer aldığının tespit edilmesi üzerine Türk Hava Kuvvetleri'nin tatbikattan çekildiği ortaya çıktı. 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

Ankara'dan atina'ya tatbikat yanıtı! Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi
Ekleme: 1.05.2022 - 09:25 Güncelleme: 1.05.2022 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Ankara'dan atina'ya tatbikat yanıtı! Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi
Katılımcı ülkelerin, çağrı adı Tiger (Kaplan) olan filoları arasındaki dayanışmayı ön plana çıkarmak amacıyla her yıl farklı bir ülkede 'Tiger Meet' adı altında bir tatbikat gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin de 2005 ve 2015 yıllarında ev sahipliğini yaptığı tatbikatın bu sene 9-20 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, müttefik ülkelerin iştirakiyle icra edilecek tatbikata Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 'kaplan' çağrı adlı 192. Filo unsurlarının da katılması planlandı.

Her tatbikat öncesi faaliyetlerin icrasına yönelik ev sahibi ülke tarafından bir teknik düzenleme hazırlanıyor. Bu seneki teknik düzenlemeyi hazırlayan Yunanistan'ın söz konusu belgeye Türkiye'yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden bir yaklaşımla ilaveler yaptığı tespit edildi.

Ankara'dan atina'ya tatbikat yanıtı! Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi

POLİTİK ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA MANİPÜLASYON

Kasıtlı olarak yapılan bu ilavelere yönelik Hava Kuvvetleri Komutanlığı hemen harekete geçerek uluslararası hukuka aykırı yazımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesini istedi. Türkiye'nin ısrarlı talepleri Yunanistan tarafından kabul edilmedi.

Yunanistan'ın, Tiger Meet faaliyetini politik çıkarları doğrultusunda manipüle etmesi nedeniyle tatbikata katılmama kararı alındı. Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının tatbikata katılmamasına yönelik 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

Ankara'dan atina'ya tatbikat yanıtı! Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi

DOSTLUK VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK AMACINDAN UZAKLAŞTIRDI

Güvenlik kaynakları, konuya ilişkin, 'Türkiye'nin tüm girişimleri ve uzlaşmacı çabalarına rağmen, komşusunun ülkesindeki bir tatbikata katılmasına dahi tahammül edemeyen Yunanistan, tatbikatın hem dostluk ve birlikte çalışabilirlik amacından uzaklaştırmış, hem de Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerine karşı kullanmaya çalışmıştır' görüşünü dile getirdi.
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Ankara'dan atina'ya tatbikat yanıtı! Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi
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