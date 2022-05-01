AK Parti Sözcüsü Çelik, şehit teğmen Akdeniz'in ailesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in Adana'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çelik, şehit Akdeniz'in (30) ailesinin oturduğu Yumurtalık ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına giderek, baba Hüseyin ve anne Hediye Akdeniz'e başsağlığı dileğini iletti.Ziyarette, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.Daha sonra Ömer Çelik, 29 Nisan'da eşi hayatını kaybeden Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik'e de taziye ziyareti gerçekleştirdi.