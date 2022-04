Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi...

Gelen son dakika haberine göre; AFAD, saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı kentte paniğe neden olurken, depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.AFAD: OLUMSUZ DURUM İHBARI YOKPütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.Malatya Valisi Aydın Baruş, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada olumsuz bir durum olmadığı kaydetti.BAKAN KURUM'DAN SON DAKİKA MALATYA DEPREMİ AÇIKLAMASIBakan Kurum: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun.MALATYA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMAMalatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Pütürge İlçemizde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki Deprem nedeniyle şuana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirtmek istiyorum." dedi.Kentte bulunan ve depremi hisseden AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık yaptığı açıklamada, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremde can kaybının bulunmadığını belirtti.Çalık, "Depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Çok şükür can kaybımız yoktur. Şuana kadar ilgili kurumlara olumsuz herhangi bir ihbarda ulaşmamıştır, taramaları ilgili kurumlar sürdürmektedir" dedi.