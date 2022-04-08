Mahir Ünal'dan Ankara ve İstanbul'daki ulaşım zamlarına Kahramanmaraş örneği üzerinden tepki: Demek ki oluyormuş

Ankara ve İstanbul'da ulaşım, su ve ekmek fiyatlarına son günlerde hatrı sayılır zamlar yapıldı. Konuya ilişkin Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP yönetimine yüklendi.'DEMEK Kİ OLUYORMUŞ, YAPILABİLİYORMUŞ'Zamlara, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi örneği üzerinden tepki gösteren Ünal, 'Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi hem ulaşıma hem ekmeğe ciddi zamlar yaparken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bunu yapmadı. Bunu yapmadığı gibi de kendi kaynaklarından bunu sübvanse etmeyi başardı. Demek ki oluyormuş, yapılabiliyormuş.' diye konuştu.Özellikle İstanbul'u düşündüklerinde insanların, otobüslerin gittiği her köşe başında yolda kalan bir otobüs gördüğünün ifade eden Ünal, 'Hatta bazı otobüslerin gerekli bakımlarının yapılmadığı için sık sık yanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ve kaynakların maalesef altyapıya, ulaşıma ayrılmak yerine daha çok reklam bütçesine ayrıldığı ve artık algı belediyeciliği dediğimiz ve insanların algılarıyla oynayarak başarılı görünme çabasının da sürdürülebilir olmadığını biliyoruz. Bir, iki, üç gün, üç, beş ay bunu yaparsınız ama sürekli yapamazsınız. Vatandaşı dijitalde, konvansiyonelde ayırdığınız 600-700 milyon dev bütçelerle yaptığınız reklamlarla sürdüremezsiniz. Hele hele Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde şehrin sürekli büyüdüğü, geliştiği şehirlerde vatandaşın algısıyla bir yere kadar oynayabilirsin. Ondan sonra yalancı çoban misali durumunuz ortaya çıkar.' dedi.'TÜRKİYE'DE BİR HİZMET MODELİ ORTAYA KOYDUK'Ünal, AK Parti'yi iktidara yerel yönetimlerdeki başarının getirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:'Kendine aşık değil şehrine aşık belediye başkanları. Kendi için siyaset yapan değil, birtakım siyasi istikbal hevesiyle değil, 'Bu şehir bana emanettir' düşüncesiyle şehri ve insanı için siyaset yapan özverili belediye başkanlarıyla Türkiye'de bir hizmet modeli ortaya koyduk. Şimdi birileri iktidar hayali kurarken o sınavı önce şehirlerde vermeleri gerekiyor. Önce şehirleri adam gibi yönetmeleri, ihtiyaçları karşılamaları ve şehri bir reklam, algı operasyonu alanı gibi kullanmaması gerekiyor ki bu arif millet ona yetki versin. Bu millet öyle kolay kolay kimseye yetki vermez. Milletimizin bir özelliği vardır. Bir insanı, sözünden değil, gözünden anlar. Beş dakika içerisinde onu ölçer, biçer puanını verir. O yüzden bu milletten yetki almak kolay değildir. Bu millet yetkiyi kolay kolay ehil olmayana vermez.'Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kentte 471 araçla aylık 4 milyon, yıllık da 50 milyon civarında yolcu taşıdıklarını, zor dönemlerden geçen özel halk otobüsü esnafının her zaman yanında olmaya gayret ettiklerini kaydetti.Yeni alınan araçlarla belediye otobüsü sayısını 70'e çıkardıklarını ifade eden Güngör, çevre hizmetleri için 35, itfaiye için de 3 merdivenli araç ve 2 arazözü filolarına kazandırdıklarını vurguladı.Törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile ilçe belediye başkanları ve ilgililer katıldı.