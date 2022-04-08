Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kinder krizi giderek büyüyor! Bir ülkede üretimi tamamen durduruldu

Avrupa, birkaç gündür Kinder sürprizlerden çıkan Salmonella bakteri nedeniyle alarma geçmiş durumda. Finlandiya, Fransa ve Danirmarka gibi pek çok ülkede zararlı bakteriye rastlanması ülkeleri zor durumda bıraktı. Bir son dakika haberine göre ise Belçika'da da bakterinin tespiti üzerine Kinder sürpriz yumurtalarının üretimi tamamen durdu ve fabirkalara kapatma emri verildi.

Daha önce Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç'te de Kinder çikolata ürünlerinin belirli partileri geri çağrılmıştı. AFP'nin açıkladığı bir son dakika haberine göre ise söz konusu ürünlerde Salmonella'nın tespit edilmesi üzerine Belçika'da Kinder sürpriz yumurtalarının üretimi tamamen durduruldu.KAPATMA EMRİBelçika makamları, birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Salmonella vakası dalgasının arkasından Kinder çikolata fabrikasının kapatılmasını emretti.'BİLGİLER EKSİK'Belçika'nın gıda güvenliği otoritesi AFSCA yaptığı açıklamada, İtalyan şekerleme devi Ferrero'nun sahibi olduğu fabrikanın 'Ferrero tarafından sağlanan bilgilerin eksik olduğu son birkaç saatteki bulguların ardından' kapatılması emrini verdiğini söyledi.İNGİLTERE'DE 63 ÇOCUĞA BULAŞMIŞTIİngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.