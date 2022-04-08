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Fransa Ramazan ayında iki camiyi kapattı: 'Cemaati ağırlamaya elverişli değil' bahanesi

Fransa'da iki cami, cemaati ağırlamaya elverişli olmadığı ileri sürülerek kapatıldı. Tourcoing Belediyesi, kararın 'güvenlik açısından' alındığını belirtti.

Ekleme: 8.04.2022 - 18:45 Güncelleme: 8.04.2022 - 18:46 / Editör: Ozge Selin
Fransa Ramazan ayında iki camiyi kapattı: 'Cemaati ağırlamaya elverişli değil' bahanesi
La Voix du Nord gazetesi haberine göre, Güvenlik Komisyonu, Salman el-Farisi Camisi ile Rabbinin Adıyla Oku vakfına ait Clinquet Camisi'nin binalarında incelemelerde bulundu.

Komisyon, iki caminin güvenlik açısından cemaati ağırlamaya uygun olmadığı yönünde rapor hazırladı.

5 CAMİDEN 2'Sİ KAPATILDI

Rapor üzerine Belediye Başkanı Doriane Becue, kentteki 5 camiden 2’sinin yeni bir emre kadar kapatılmasını kararlaştırdı.

Belediyede güvenlik işlerinden sorumlu Eric Denoeud, camilerde yapılan kontroller esnasında binalarda güvenlik açısından birtakım eksiklikler tespit edildiğini iddia etti.

Denoeud, iki ibadethanenin gerekli tadilatları yapılana kadar kapalı kalacağını belirtti.

Karar, Müslüman toplumunun, camilerin ramazan ayında kapatılmasının uygun olmayacağı yönündeki ısrarlarına rağmen alındı.

FRANSA'NIN CAMİ KAPATMA KARARLARI

Fransa yönetimi, Ağustos 2021'de kabul ettiği "ayrılıkçılıkla mücadele" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği ve onları ötekileştirdiği gerekçesiyle insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştiriliyor.

Ülkede 2 Mart'ta yayımlanan bir raporda, Şubat 2018'den Ocak 2022'ye kadar 25 bine yakın cami, okul, dernek ve iş yerinin kontrol edildiği, aynı dönemde 20'den fazlası cami olmak üzere bu kuruluşların 718'inin kapatıldığı belirtilmişti.

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