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Dışişleri Bakanlığından Ukrayna’nın Kramatorsk şehrinde meydana gelen saldırı hakkında açıklama

Ukrayna Güvenlik Servisi Temsilcisi Artem Dekhtyarenko, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 4'ü çocuk 39 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yaşanan bu katliam sonrası Türkiye'den büyük bir tepki geldi. "Bu yıkıcı savaşa son verin" çağrısında bulunan Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulması neticesinde, tahliye olmayı bekleyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir" dedi. Bakanlık, "Bu elim olay, sivillerin emniyet içinde tahliye edilmesini teminen insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir" mesajını verdi..

Dışişleri Bakanlığından Ukrayna’nın Kramatorsk şehrinde meydana gelen saldırı hakkında açıklama
Ekleme: 8.04.2022 - 18:48 Güncelleme: 8.04.2022 - 18:57 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığından Ukrayna’nın Kramatorsk şehrinde meydana gelen saldırı hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'nın Kramatorsk şehrinde meydana gelen saldırı hakkında açıklama geldi.

Bakanlık, 'Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulması neticesinde, tahliye olmayı bekleyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.' dedi.

Açıklamada, 'Bu elim olay, sivillerin emniyet içinde tahliye edilmesini teminen insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir.' ifadelerine yer verildi.

Dışişleri iki tarafa da (Rusya ve Ukrayna) çağrıda bulunarak 'Bu vesileyle, bir an önce ateşkes ilan edilerek bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz.' mesajını verdi.

UKRAYNA: KRAMATORSK SALDIRISINDA 4'Ü ÇOCUK 39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Güvenlik Servisi Temsilcisi Artem Dekhtyarenko, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 4'ü çocuk 39 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Dekhtyarenko, Facebook hesabından 'Rasistler Kramatorsk'taki tren istasyonuna ateş açtı. 4'ü çocuk 39 sivil öldü.' bilgisini paylaşarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Gonçarenko, saldırıda yaralananların çoğunun durumunun ağır olduğunu, bazılarının kol ve bacaklarını kaybettiğini açıkladı.

Gonçarenko, hastanelerin yaralıları tedavi için yetişemediğini, yaklaşık 40 doktorun yaralıları ameliyat ettiğini aktararak, saldırı anında istasyonda yaklaşık 4 bin sivilin bulunduğunu söyledi.

RUS GÜÇLERCE 'TOÇKA-U' FÜZESİYLE VURULDUĞU BİLDİRİLMİŞTİ

Ukrayna Demiryolları, Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Saldırıya ilişkin tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıklarına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kramatorsk istasyonunun Rus güçlerce 'Toçka-U' füzesi ile vurulduğunu açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki bazı tren istasyonlarını vurduklarını doğrulamış fakat saldırıların Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha etmek amacıyla yapıldığını öne sürmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklama ise Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların 'yanlış' ve 'provokasyon' olduğu belirtilmişti..

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili açıklamasının doğru olmadığı belirtilmiş, görüntüleri yayınlanan 'Toçka-U' taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığı öne sürülmüştü.

Sosyal paylaşım sitelerinde, Rusların bölgeye 'Toçka-U' füzelerinin sevkiyatı yaptığını gösteren fakat ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüler paylaşılmıştı

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Dışişleri Bakanlığından Ukrayna’nın Kramatorsk şehrinde meydana gelen saldırı hakkında açıklama
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